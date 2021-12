Per un antipasto “stellato”: provate la nostra ricetta

Cosa preparare per un antipasto che porti le vostre papille gustative alle stelle? Non cercate ricette complicate, a volte in cucina, “less is more”. Ovvero: puntate sulla semplicità e farete un figurone. Provate la ricetta del nostro antipasto “stellato”: non vi preoccupate non sono richieste preparazioni da super-chef, ma solo un po’ di fantasia.

Ingredienti

500 gr di patate

3 tuorli

1 cucchiaio di parmigiano reggiano

noce moscata

sale e pepe

Procedimento

Per prima cosa, lavate le patate, mettetele in una pentola e lessatele per 40 minuti dal bollore. Scolatele e dividetele a metà e schiacciatele con uno schiacciapatate. Se farete questa operazioni quando le patate sono ancora calde, la buccia rimarrà all’interno del vostro schiacciapatate: un trucco per non bruciarsi le dita per sbucciarle.

Raccoglietele in una ciotola, aggiungete 2 tuorli, un pizzico di sale, uno di pepe, una grattata di noce moscata e il parmigiano grattugiato. Mescolate bene e poi stendete il composto su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciate riposare per almeno un’oretta, poi spennellate con il tuorlo, aggiungete una spolverata di parmigiano grattugiato e infornate a 200 gradi fino a quando la superficie risulterà dorata.

A questo punto, con una formina per biscotti, ritagliate delle stelline. Se a cena ci sono dei bambini potete pensare di realizzare altre forme: a cuore, a fiore e, perché no, anche a dinosauro. Buon appetito.

