Quali sono le previsioni per il finesettimana

Nel finesettimana si passerà da tempo instabile e maltempo diffuso, con rovesci sparsi e nevicate intense sopra i 500 metri, all’arrivo dell’alta pressione con una giornata di sole.

Pioggia e neve

Oggi un vortice freddo interessa il Sud Italia, con Campania, Calabria e Sicilia – versante tirreniche – battute dalle piogge. Sole invece al Nord, ma tempo leggermente instabile su Sardegna sudoccidentale, Toscana e Lazio, con rovesci sparsi. Maltempo nelle Marche, in Abruzzo e in Molise, con piogge forti e nevicate intense a 500-700 metri. Quote neve sotto i 900 metri in serata e venti forti.

Sole, tramontana e maestrale

Per domani si prevede l’arrivo dell’alta pressione, con l’anticiclone che porterò una giornata di sole. Ancora instabilità su Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia, con qualche pioggia e nevicata a quote collinari. Venti di tramontana e maestrale, molto forti sui bacini meridionali che saranno molto mossi o localmente agitati.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.