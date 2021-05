Nonostante le restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del coronavirus, la speranza è quella di poter presto tornare a poter organizzare una bella cena con gli amici. Seguendo alla lettera le regole anticontagio, e complice la bella stagione che ci permette di poter mangiare all’aperto, forse presto potremo tornare a organizzare questi momenti conviviali. Nel frattempo, ecco un’idea per un antipasto di pollo… con la frutta. Una ricetta tutta da provare.

Ingredienti

1 mela

1 avocado

1/2 petto di pollo in un solo trancio

4 cucchiai di mais

1 pomodoro rosso

maionese (più o meno due cucchiai)

3-4 foglie di radicchio

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

1 cipolla

1 costa di sedano

1 carota

Procedimento

Partiamo dalla preparazione del pollo. Lessatelo in abbondante acqua dove avrete aggiunto la carota sbucciata e spuntata, la cipolla intera privata della buccia, il sedano lavato e un pizzico di sale.

Una volta scolato e fatto raffreddare, tagliatelo a pezzetti e mettetelo in una ciotola. Aggiungete il pomodoro, tagliato a cubettini e privato dei semi. Condite con olio, sale e pepe, la maionese. A parte sbucciate la mela e l’avocado, tagliateli a cubetti e irrorate con un po’ di succo di limone per non farli annerire.

Preparate 4-5 coppette a seconda della grandezza, sul fondo delle quali dovrete disporre le foglie di radicchio. Distribuite il mais, il pollo, la frutta e poi ancora pollo. Se volete potete decorare con delle fettine di limone. Buon appetito.

