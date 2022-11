Zelensky da Kherson: “Siamo pronti per la pace”

Le truppe russe hanno lasciato la città di Kherson. Oggi il presidente ucraino Zelensky si è recato in visita nella città da poco riconquistata dichiarando: “Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese”. D’altro canto, il Cremlino ribatte: “Kherson è ancora russa”.

La visita del presidente ucraino Zelensky a Kherson

Volodymyr Zelensky è in visita nella città di Kherson ripresa alle forze russe. Lo riferisce una fonte della presidenza ucraina. “Kherson è ancora russa” ribatte il Cremlino. Il presidente ucraino ha definito il ritiro russo da Kherson come “l’inizio della fine della guerra”, durante la sua visita. Lo riferisce l’Ap sul proprio sito web. Il capo di Stato ha trascorso trenta minuti in visita nel capoluogo. “Stiamo andando avanti”, ha detto Zelensky, citato da Reuters sul suo portale web, rivolgendosi alle truppe davanti all’edificio dell’amministrazione nella piazza principale. “Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese”. L’Ucraina ha pagato “una alto prezzo” per riprendersi Kherson, ha detto Zelensky.

“E’ impossibile uccidere l’Ucraina”, ha aggiunto il presidente ucraino. Questa mattina ha pubblicato su Telegram alcune foto della sua visita, accompagnate dal semplice messaggio ‘Kherson-Ucraina’, in inglese e in ucraino. Secondo un video pubblicato su Twitter dal capo di stato maggiore della presidenza ucraina, Andriï Yermak, Zelensky ha cantato, con la mano sul cuore, davanti ai soldati e agli abitanti della città, mentre veniva issata la bandiera blu e gialla davanti all’edificio dell’amministrazione regionale.

Fonte Ansa