Zelensky: “La follia russa deve perdere questa guerra”

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, fa nuovamente appello al sostegno dei partner occidentali contro la Russia, la cui “follia deve perdere questa guerra”. Nel frattempo, la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, parla all’Ansa delle dichiarazioni di pace del Papa: “Non si rivolge all’Ucraina ma all’Occidente”.

Zelensky: “La follia russa deve perdere”

“Più dichiarazioni assurde escono da Mosca, maggiore deve essere la nostra forza. Solo la forza della nostra protezione della vita, la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi possono riportare la Russia a uno stato di sobrietà almeno parziale. La follia russa deve perdere questa guerra. Faremo di tutto per questo”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi social.

“L’Ucraina è ferita ma imbattuta – ha detto il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, rilanciando sui social le parole pronunciate nella chiesa di San Giorgio a New York dove si trova in visita pastorale -. L’Ucraina è esausta, ma resta in piedi. In Ucraina nessuno ha la possibilità di arrendersi! E tutti quelli che guardano con scetticismo alla nostra capacità di stare in piedi, diciamo: venite in Ucraina e vedrete!”.

Mosca: “Il Papa parla all’Occidente”

Nel suo appello per i negoziati, Papa Francesco non sta parlando a Kiev, ma all’Occidente, che usa l’Ucraina come “uno strumento” per le sue “ambizioni”. Lo ha detto all’ANSA la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. “Per come la vedo io – ha sottolineato la portavoce – il Papa chiede all’Occidente di mettere da parte le sue ambizioni e ammettere che si è sbagliato”. Quanto alla Russia, “noi non abbiamo mai bloccato i negoziati”, ha affermato Zakharova.

Fonte: Ansa