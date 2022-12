Zelensky alla Casa Bianca. Biden: “Nato e Ue unite nel sostegno all’Ucraina”

Nel 300° giorno di guerra in Ucraina, storica visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, dove il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha ricevuto alla Casa Bianca. Dopo Zelensky è arrivato a Capitol Hill, dove incontrerà Nancy Pelosi prima di rivolgersi ai senatori e deputati americani.

“Visita storica”

Biden e la moglie Jill hanno ricevuto Zelensky nel South Lawn della Casa Bianca, davanti al quale è stato allestito il tappeto rosso delle grande occasioni. Il presidente ucraino è arrivato nella sua consueta uniforme militare. I due si sono stretti la mano e abbracciati, prima di posare per la foto ufficiale e del colloquio nello Studio ovale. “Mr President, welcome back”, presidente bentornato. Sono le parole del capo di Stato Usa al presidente ucraino prima di entrare alla Casa Bianca. “Sono venuto qui per ringraziare gli americani. E’ una visita storica per relazioni fra i nostri paesi. Vogliono ringraziare ancora il presidente Biden per il suo sostegno. Sono grato a Biden per il suo sforzo personale”. Lo afferma Zelensky nel conferenza stampa con Biden alla Casa Bianca.

Le parole di Biden

Gli Stati Uniti vogliono una “pace giusta”. Lo afferma Joe Biden ricevendo Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. “Siamo arrivati al trecentesimo giorno di un attacco brutale e ingiustificato che la Russia ha lanciato contro l’Ucraina”. Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non sarete mai da soli”, ha assicurato il presidente americano. “La lotta dell’Ucraina fa parte di qualcosa di più grande. Gli americani si oppongono ai bulli e lottano per la libertà”, ha sottolineato Biden. “Gli Stati Uniti vi sosterranno per il tutto tempo necessario“, ha aggiunto il presidente americano. “La luce prevarrà sull’oscurità, la speranza prevarrà sulla disperazione. Quest’anno ha portato un’incredibile sofferenza al popolo ucraino ma voglio ricordarvi che gli Stati Uniti sono con voi e saranno con voi per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. “L’invio di Patriot non è un’escalation, sono sistemi difensivi“. Lo ha detto il presidente Joe Biden in una conferenza stampa con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

Le dichiarazioni di Zelensky

“E’ difficile dire cosa è una pace giusta. Per me come presidente una pace giusta è nessun compromesso sulla sovranità, sulla libertà e sull’integrità territoriale del mio paese”. Lo afferma Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa con Joe Biden. “Voglio veramente vincere insieme. Scusate ma non solo lo voglio, ne sono sicuro”. Lo afferma Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa con Joe Biden. L’investimento degli Stati Uniti in Ucraina, con i miliardi di aiuti concessi, rafforzerà la sicurezza globale. Lo afferma Volodymyr Zelensky. I Patriot “rafforzeranno significativamente la nostra difesa aerea“. Lo afferma Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa con Joe Biden, ringraziando il “Congresso per il sostegno bipartisan”.

Fonte Ansa