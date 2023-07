La Coldiretti fa sapere che sono saliti a 15,6 milioni gli italiani che, anche a casa delle temperature bollenti di queste ultime settimane, hanno deciso di partire per le vacanze nel mese di luglio

Bollino rosso sulle strade

Il caldo record nelle città roventi spinge le ultime partenze di luglio e fa salire a 15,6 milioni gli italiani in vacanza durante il mese, con un aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante il caro prezzi. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per il primo weekend di esodo da bollino rosso sulle strade delle ferie estive che entrano nel vivo mentre la Penisola resta nella morsa dell’afa, con la colonnina di mercurio anche oltre i 40 gradi.

Tutelare gli animali in vacanza

“Temperature che – osserva l’associazione – richiedono attenzione anche per i circa 2,8 milioni di italiani che hanno scelto di partire in vacanza a luglio con cani e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci, grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità ‘pet friendly’ lungo tutta la Penisola. Ovunque si decida di passare la vacanza, la prima regola per garantire il benessere dei propri amici animali – sottolinea Coldiretti – è di avere sempre a disposizione, anche in viaggio, una adeguata scorta di acqua per sopportare le alte temperature e di fare attenzione a garantire ombra e aria durante le soste”.

Preferite le mete italiane

“Le vacanze 2023 – continua l’associazione – registrano una netta preferenza per le mete nazionali spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d’Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma c’è anche una quota del 29% di italiani, quasi 1 su 3 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero”.

Mare, ma anche campagna e città d’arte

“Se a fare la parte del leone per il 72% dei viaggiatori è il mare, particolarmente apprezzate, oltre alle città d’arte dove a pesare è il grande caldo, sono anche le scelte alternative per conoscere – rileva Coldiretti – una Italia cosiddetta ‘minore’ dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico. Molto gettonati secondo Terranostra Campagna Amica i 25mila agriturismi presenti in Italia spinti dalla ricerca di refrigerio e un turismo più sostenibile”.

Coldiretti: “Parte del budget della vacanza è per il cibo”

“Per chi ama la vacanza all’aria aperta come i camperisti, gli agriturismi italiani mettono inoltre a disposizione – precisala l’associazione – circa 12mila piazzole attrezzate di sosta ma anche spazi per picnic, camper, tende e roulotte per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali”. “Indipendentemente dalla destinazione, nell’estate 2023 – conclude Coldiretti – il cibo è la voce più importante del budget della vacanza in Italia con un terzo della spesa turistica destinato alla tavola per un totale stimato di 15 miliardi che supera quella per l’alloggio, trainata dalla voglia di convivialità”.

Fonte: Angesir