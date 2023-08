Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen che si trova in visita in Slovenia che i giorni scorsi è stata sconvolta dalle inondazioni.

Ursula von der Leyen: “Il cambiamento climatico gioca un ruolo nei disastri naturali”

“Il cambiamento climatico gioca un ruolo in questi disastri naturali, non c’è da discuterne. Non è l’unica ragione ma gioca un ruolo. Noi dobbiamo adattarci a ricostruire e investire in maniera più intelligente, dobbiamo lavorare duro per combattere il riscaldamento climatico”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa dalla Slovenia, dove si è recata a seguito delle inondazioni dei giorni scorsi. Von der Leyen è quindi intervenuta all’Assemblea nazionale della Slovenia, ribadendo la solidarietà di Bruxelles. “L’Europa sarà al vostro fianco anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per la ripresa e la ricostruzione. La Slovenia può richiedere e riceverà un sostegno finanziario. Innanzitutto dal Fondo di solidarietà. La Commissione europea può versare un anticipo fino all’importo massimo a 100 milioni di euro entro la fine dell’anno, sulla base della richiesta della Slovenia con un primo danno valutazione. L’anno prossimo potranno seguire ulteriori pagamenti di solidarietà fino a 300 milioni di euro. In secondo luogo, la Slovenia potrebbe richiedere in aggiunta fino a 2,7 miliardi di euro (in prestiti, ndr) nell’ambito di NextGeneration. Anche qui il tempo è di essenziale, in quanto dovrete fare la richiesta entro la fine di agosto. Pertanto, di creare immediatamente una task force – insieme alla Slovenia e alla Commissione – per accelerare la valutazione e il lavoro amministrativo necessari”, ha sottolineato von der Leyen. Inoltre, “mobiliteremo anche la Riserva di crisi agricola, per aiutare gli agricoltori che hanno perso bestiame, raccolti e macchinari. Troveremo tutti i modi possibili per eguagliare la proverbiale solidarietà della Slovenia. E finalmente, siamo anche pronti a riprogrammare i fondi Ue esistenti. In particolare, ci sono 3,3 miliardi di euro nei Fondi di coesione per la Slovenia, utilizzabili fino al 2027″; ha puntualizzato.

Fonte Ansa