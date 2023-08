Trump: “Il 2024 è la battaglia finale: abbiamo bisogno di un’altra incriminazione”

Dopo la sua incriminazione, l’ex presidente degli Stati Uniti ha tenuto un comizio in Alabama, dove ha affermato che ogni volta che lo attaccano, sale nei sondaggi.

Le parole di Donald Trump

“Ogni volta che presentano un’incriminazione, noi saliamo nei sondaggi“. Lo afferma Donald Trump in Alabama, per il suo primo comizio dopo l’incriminazione per i suoi tentativi di sovvertire il risultato delle elezioni Usa del 2020. Joe Biden è un “incompetente al quale non dovrebbe essere consentito di essere presidente”, ha detto l’ex presidente americano. “Il 2024 è la battaglia finale: abbiamo bisogno di un’altra incriminazione” per vincere le elezioni Usa. Lo afferma l’ex presidente americano Donald Trump, attaccando Hillary Clinton e Stacey Abrams per aver messo in dubbio il risultato delle loro elezioni.

Fonte Ansa