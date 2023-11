La terra trema nel sud delle Filippine, dove il Servizio geologico degli Stati Uniti ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.7: la situazione nel Paese.

Trema la terra nelle Filippine: paura fra la popolazione

Un sisma sisma di magnitudo 6.7 ha colpito il sud delle Filippine. Lo fa sapere l’Usgs, il Servizio geologico degli Stati Uniti. La forte scossa è stata avvertita in un’ampia zona dell’isola meridionale di Mindanao. Molte persone sono fuggite da case e uffici ed è stato segnalato il crollo di parte del soffitto di un centro commerciale. Non ci sono al momento notizie di vittime e non è stata emessa alcuna allerta per minaccia di tsunami. L’epicentro è stato individuato al largo della provincia di Sarangani a Mindanao, ad una profondità di 78 chilometri, ha affermato l’Usgs in una nota.

Fonte Ansa