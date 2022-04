Tragedia a Pasquetta, bambino di sei anni perde la vita

Una Pasquetta finita in dramma ad Olevano Romano, in provincia di Roma. Un bambino di sei anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava, guidato da una giovane donna di 26 anni, amica di famiglia, si è improvvisamente ribaltato in una stradina vicino l’abitazione del piccolo. La 26enne ha riportato alcune ferite nell’incidente ed è stata trasportata all’ospedale di Colleferro. La salma del bambino è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l’esame autoptico.

Cos’è successo

La vicenda si è svolta nel pomeriggio nella zona di contrada Colle Conchi, in una strada sterrata. Dopo il pranzo di Pasquetta, il piccolo è salito a bordo del mezzo insieme alla giovane donna. Poco dopo sarebbe avvenuto l’incidente: la 26enne avrebbe perso il controllo del mezzo, che si sarebbe ribaltato sulla strada di campagna. I genitori sono accorsi e hanno allertato il 118 ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La donna che guidava la moto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Colleferro e nell’incidente avrebbe riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sul caso i pubblici ministeri di Tivoli apriranno un fascicolo d’indagine, intanto i carabinieri hanno trasmesso già una prima informativa e l’ipotesi di reato è di omicidio colposo. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti e nelle prossime ore verrà analizzato per cercare ulteriori elementi che possano chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La salma del bambino è stata trasportata al policlinico Tor Vergata, dove verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso.

