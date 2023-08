Tempesta Hilary sulla California, Biden: “Pronti ad aiutare”. Terremoto 5.1 al Sud

La tempesta tropicale Hilary è arrivata in California, negli Stati Uniti. A Los Angeles appello del sindaco a stare a casa: chiuse le scuole, centinaia di voli cancellati. Dichiarato lo stato di emergenza.

Il presidente Biden sta seguendo la vicenda e assicura aiuti e assistenza se necessario. Nel sud della California registrato oggi anche un terremoto di magnitudo 5.1.

Hilary in California, terremoto di magnitudo 5.1 nel sud

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della California, dove sta passando la tempesta Hilary. Dai primi accertamenti effettuati dai pompieri non ci sono stati danni significativi.

Las Vegas dichiara lo stato di emergenza, a San Diego cancellati 200 voli

Las Vegas dichiara lo stato di emergenza per la tempesta tropicale Hilary che, dopo aver toccato terra in Baja California, si muove verso nord. A San Diego sono stati cancellati più di 200 voli e chiuse diverse strade in attesa di Hilary.

A Los Angeles scuole chiuse

Scuole chiude a Los Angles lunedì a causa della tempesta Hilary. La decisione, spiegano le autorità, è dettata da motivi di sicurezza. “Tutto sarà chiuso”, osservano le autorità della città che, oltre a Hilary, ha avvertito un terremoto di magnitudo 5.1.

“State al sicuro e state a casa”. E’ il messaggio del sindaco di Los Angeles, Karen Bass, secondo la quale il peggio in termini di piogge causate da Hilary deve ancora venire. Il centro della tempesta sta infatti facendo ingresso solo ora in California, dove anche Palm Spring ha dichiarato lo stato di emergenza.

Biden: “Seguo gli sviluppi di Hilary, siamo pronti ad aiutare”

“Ho parlato con il governatore della California Gavin Newsom sulle misure di emergenza in atto” per Hilary e “l’amministrazione è pronta a offrire ulteriori assistenza se verrà richiesto”. Lo afferma Joe Biden sottolineando di seguire da vicino gli sviluppi, anche del terremoto che ha colpito la California del sud.

Fonte: Ansa