Svezia: aumenta l’allerta per minaccia terroristica

La Svezia ha aumentato l'allerta per la "minaccia terroristica" nel Paese. La polizia farà una conferenza stampa per spiegare cosa succede

E’ allarme in Svezia dove alle 13 la polizia terrà una conferenza stampa per spiegare la decisione di innalzare l’allerta per la minaccia terroristica.

L’allerta in Svezia

La polizia svedese ha innalzato il livello di allerta per “minaccia terroristica” per il Paese dall’attuale 3 a 4, un livello appena sotto quello massimo. Alle ore 13:00 la polizia terrà una conferenza stampa a Stoccolma fornendo maggiori dettagli. Bisogna aumentare il livello d’allerta ma non bisogna lasciarsi intimidire” dalle minacce terroristiche, aveva affermato ieri sera il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, collegando i timori alle tensioni provocate dai roghi delle copie del Corano, che hanno portato ad un aumento della minaccia di attentati terroristici nel Paese e in Danimarca.

Fonte Ansa