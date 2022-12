Studio: “In Cina 9 mila morti al giorno per Covid”. Pechino: “Nostri dati trasparenti”

Dati (forse) sfalsati dalla Cina sui morti per Covid19 nel Paese del Dragone. La società di ricerca britannica Airfinity – che pochi giorni fa aveva parlato di cinquemila morti al giorno – stima che probabilmente in Cina stiano morendo per Covid circa novemila persone al giorno. Non ci sono attualmente conferme o smentite ufficiali su quella che è evidentemente solo una stima e non una certezza.

Studio: “In Cina 9 mila morti al giorno per Covid”

In Cina è probabile che stiano morendo circa novemila persone al giorno a causa del Covid. I decessi in Cina dal primo dicembre potrebbero aver raggiunto quota 100 mila per un totale di oltre 18 milioni di contagi, ha aggiunto la società. Prevedendo un picco di nuovi casi il 13 gennaio: 3,7 milioni al giorno. Lo stima la società di ricerca britannica Airfinity, riportata dal Guardian.

Airfinity prevede che i decessi in Cina raggiungeranno il picco il 23 gennaio e saranno circa 25.000 al giorno. Dal 7 dicembre le autorità di Pechino hanno riportato ufficialmente solo dieci morti a causa della pandemia. Nettamente più basse anche le cifre ufficiali sui contagi diffuse da Pechino, che sono nell’ordine di qualche decina di migliaia ogni giorno, da quanto è stata abbandonata la politica dei tracciamenti di massa, ha ricordato il Guardian.

Covid: Cina, nostri dati su decessi sempre stati trasparenti

Pechino insiste sul fatto che i dati pubblicati dalla Cina sui decessi per Covid-19 siano sempre stati trasparenti, riferiscono i media statali. Il rilascio di tutte le informazioni sui virus da parte di Pechino è stato fatto “nello spirito di apertura”, ha detto un alto capo della Sanità in una conferenza stampa tenuta dal Consiglio di Stato cinese e citata dall’agenzia di stampa Xinhua.

Un ente nazionale per il controllo delle malattie ha affermato che venerdì ci sono stati circa 5.500 nuovi casi locali e un decesso. Ma con la fine dei test di massa e il restringimento dei criteri per ciò che viene considerato come un decesso da Covid, si ritiene che quei numeri non riflettano più la realtà. Alcuni esperti stimano che potrebbero esserci fino a 9.000 morti al giorno.

“La Cina ha sempre pubblicato informazioni sui decessi e sui casi gravi di Covid-19 nello spirito di apertura e trasparenza”, ha affermato Jiao Yahui della Commissione nazionale per la salute (Nhc) ai giornalisti.

Jiao ha detto che la Cina conta i decessi per Covid-19 solo come casi di persone morte per insufficienza respiratoria indotta dal virus dopo essere risultate positive al test dell’acido nucleico, piuttosto che altri paesi che includono tutti i decessi entro 28 giorni dai test positivi. “La Cina è sempre stata impegnata nei criteri scientifici per giudicare i decessi di Covid-19, dall’inizio alla fine, che sono in linea con i criteri internazionali”, ha affermato Jiao.

Fonte: Ansa