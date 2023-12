Stecca il Milan, Fiorentina quarta

Un venerdì di passione in serie A. La notizia di copertina spetta al Milan che non trova regali sotto l’albero. All’Arechi doveva vincere ed invece deve ringraziare Jovic se ha evitato la clamorosa sconfitta. Finisce 2-2. Alla Viola, basta Beltran per espugnare Monza e prendersi il quarto posto. Vincono Lazio e Genoa che fanno loro gli anticipi della diciassettesima giornata.

Milan, pari in rimonta

Non un esordio fortunato per Ibrahimovic in tribuna nel nuovo ruolo all’interno del Milan. All’Arechi i rossoneri fanno solo 2-2 grazie ad un gol al novantesimo di Jovic su assist di Giroud. Parte meglio il Milan che la sblocca subito con Tomori, ma sul finire della prima frazione, arriva il pari della formazione campana, ad opera sempre di un difensore, Fazio. Nella ripresa, il colpo da fuori di Candreva che beffa Maignan, completa la rimonta. Ma al novantesimo il pari riparatore di Jovic. Granata di rabbia per l’occasione persa per accorciare dalla zona salvezza. Per il Milan un punto che sa tanto di brodino.

Ruggito Fiorentina

Continua a vincere la Fiorentina che sbanca l’U-Power Stadium battendo di misura il Monza. Partita costantemente in equilibrio, rotto da una papera colossale di Di Gregorio che lascia via libera Beltran per firmare il gol che stasera per la Viola vale il quarto posto in attesa di Bologna-Atalanta di domani. Per il Monza, dopo quella con l’Inter, seconda sconfitta consecutiva.

Lazio, tutto facile

Tanta Lazio al Castellani. I biancocelesti vincono per 2-0, con il vantaggio di Guendouzi dopo solo otto minuti rischiando il raddoppio personale dopo poco. La Lazio perde i pezzi strada facendo: prima Immobile poi Luis Alberto sono costretti a lasciare il campo. Sale in cattedra Provedel che evita il pareggio salvando su Maldini e Cambiaghi. Nella ripresa la Lazio la chiude con la percussione in contropiede di Zaccagni: 2-0.

Genoa, rimonta vincente

Fantastico Genoa al Mapei di Reggio Emilia, dove il Grifone colpisce e affonda il Sassuolo. Emiliani avanti con Pinamonti. Nella ripresa si scatena il Genoa che nella parte finale trova prima il pari poi il gol del sorpasso con Gudmunsson ed Ekuban. Tre punti d’oro per gli uomini di Alberto Gilardino che si portano a quota 19, mentre restano fermi a sedici quelli di Dionisi che deve cominciare a riflettere sul momento no del Sassuolo che nelle ultime quattro partite ha incassato la terza sconfitta.

Domani Roma-Napoli

Non sarà una giornata banale quella di domani, che avrà il suo clou in serata allo Stadio Olimpico quando si affronteranno Roma e Napoli, due grandi deluse a caccia del riscatto in una partita da dentro o fuori. Chi si ferma è perduto. Intrigante all’ora di pranzo, la sfida dello Stirpe, dove il volitivo Frosinone prova a mettere il bastone tra le ruote alla Juventus che vuole i tre punti per mettere pressione all’Inter, in campo poco dopo a San Siro contro il Lecce. A chiudere la giornata, lo scalpitante Bologna che affronta l’Atalanta nella corsa alla Champions League. In coda, scontro salvezza al Bentegodi tra Verona e Cagliari. A chiudere, Torino-Udinese.