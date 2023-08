Sorteggi Champions: gironi duri per Milan e Napoli, sorridono Inter e Lazio

Poteva andare decisamente meglio. Urba di Montecarlo in chiaroscuro per il calcio italiano in occasione dei sorteggi degli otto gironi della prossima Champions League. Il Napoli Campione d’Italia è stato inserito nel girone C in compagnia del Real Madrid, con Ancelotti che affronta da avversario il suo ex club, Braga e Union Berlino che proprio al rush finale del mercato si è assicurato l’ex Juve Leonardo Bonucci. Sfida interessante quella tra il Madrid e il Napoli, con i Blancos che hanno perso in questo avvio di stagione pezzi importanti quali Courtois, Militao e Guler, con le prime due pedine inamovibili nello scacchiere di Ancelotti. Un bel vantaggio per il Napoli, ma con le due formazioni che partono decisamente avanti a Braga e Union Berlino, anche se la squadra della capitale tedesca sta facendo decisamente bene in Bundesliga.

Ancora peggio per il Milan che ha pescato i campioni di Francia del Paris Saint Germain, i tedeschi del Borussia Dortmund, lo scorso anno andati ad un piccolo passo dalla conquista della Bundes, e il Newcastle, formazione a tinte arabe. Ironia del destino, l’urna di Montecarlo ha messo davanti al Milan due ex: il portiere Gigi Donnarumma in forza ai parigini da tre stagioni, e Sandro Tonali appena approdato in Premier League. Girone molto duro.

Possono invece sorridere Inter e Lazio. I nerazzurri hanno avuto la sorte di pescare quale testa di serie il Benfica, già eliminato lo scorso anno, Salisburgo e Real Sociedad: si può fare. Altrettanto bene per la Lazio inserita nel gruppo E con Atletico Madrid, la più titolata, poi Feyenoord e Celtic. Meglio era difficile da pronosticare.

Negli altri gruppi, i campioni d’Europa del Manchester City sono finiti con Lipsia, Stella Rossa e Young Boys nel gruppo G. Il Bayern Monaco ha pescato il Manchester United (entrambe favorite) oltre a Copenhagen e Galatasaray che potrebbe rappresentare, soprattutto in casa, un avversario ostico da superare. Equilibrato in Gruppo B con Siviglia, Arsenal, Psv e Lens, con i primi due chiaramente favoriti per il passaggio del turno. Infine, il gruppo H, con Barcellona, Porto, gli ucraini dello Shakhtar e l’Anversa.

Le date

Il via il 19 e 20 settembre, ultima giornata il 12/13 dicembre. Le prime due classificate di ogni gironi, accedono automaticamente agli ottavi di finale, mentre le terze classificate, disputeranno gli spareggi per la accedere alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, dove affronteranno le seconde di quest’ultima rassegna e le vincenti guadagneranno un posto agli ottavi della seconda competizione europea. Le date e gli orari della fase ad eliminazione diretta, saranno comunicati dalla Uefa il prossimo 2 settembre alle ore 12.

Guardiola miglior tecnico

Nel corso della serata del Grimaldi Forum di Montecarlo, assegnati anche dei premi ai migliori della stagione. Tra gli allenatori, l’ha spuntata il tecnico del Manchester City Pep Guardiola che ha avuto la meglio su Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. In questa stagione, Guardiola ha vinto Champions League, Premier, FA Cup, oltre alla Supercoppa Europea. Un altro riconoscimento per il catalano. A Montecarlo, il City ha fatto incetta di trofei, visto che il premio quale giocatore dell’anno è andato a Erling Haaland che ha letteralmente strabiliato nella passata stagione, firmando la bellezza di 52 reti in 53 partite giocate.