Sogno Ucraina, eliminata la Francia. In semifinale anche l’Inghilterra

L’Europeo delle sorprese, perché dopo l’Italia, va a casa anche la Francia che s’illude prima di essere travolta dalla volitiva Ucraina. Vince l’Inghilterra ma il Portogallo Sfiora a più riprese il colpaccio.

Flop Francia, Ucraina in semifinale

Incredibile alla Cluj Arena, dove l’Ucraina spedisce a casa la Francia, una delle favorite alla vittoria finale. Finisce 3-1 per i gialli di Rotan che vincono in rimonta. Barcola illude la Francia, un doppio Sudakov porta avanti gli ucraini che la chiudono con Bondarenko. Primo tempo pazzesco alla Cluj Arena tra la favorita Francia e l’Ucraina. All’intervallo, a sorpresa, è 2-1 per gli ucraini. Miglior qualità e palleggio dei francesi, trascinati da un Barcola in grande spolvero, determinazione e mai un centimetro di campo mollato dalla formazione di Ruslan Rotan. La Francia parte forte, imprimendo alla gara un timbro indelebile. E’ un monologo francese in avvio, Barcola, il migliore dei suoi, sfonda con regolarità a sinistra, mette un pallone d’oro sui piedi di Cherki che dopo venti minuti porta avanti la Francia. L’Ucraina è lì e dopo l’avvio sprint dei francesi, comincia a farsi vedere dalle parti di Chevalier. E alla mezz’ora trova il pari, complice un fallo di Kalulu. Il portoghese Pinheiro non ha dubbi e indica il dischetto. Fredda la trasformazione di Sudakov.

Raddoppio ucraino

La Francia torna a graffiare e l’occasione per il nuovo vantaggio capita sui piedi di Barcola con un sinistro a giro, palla che centra il palo interno e schizza fuori. La Francia ci crede ma si sbilancia e prende un incredibile controgioco al tramonto della prima frazione. Lancio al bacio di Mudryk per Sudakov che da centro area di sinistro infila per la seconda volta Chevalier. Incredibile 2-1 Ucraina all’intervallo. Doppietta per il numero 22 ucraino. Torna a spingere la Francia a inizio ripresa, Ucraina accorta dietro a chiudere gli spazi e ripartire e andare vicina al 3-1 con il subentrato Nazarenko, che fa tutto bene poi sparacchia sopra la trasversale. Francia che continua ad attaccare, Elye Wahi mette dentro dopo una respinta di Trubin, ma il Var annulla per posizione irregolare del giovane francese. Si resta 2-1 Ucraina, mentre alla fine ne mancano appena otto più recupero. Sul fronte opposto, gran giocata di Nazarenko, palla deviata in angolo.

Bondareko la chiude

L’Ucraina ha ancora gamba e al tramonto del match la chiude con un gran giocata di Bondarenko che manda al bar Lubeka e infila sotto la traversa. E’ il 3-1 che manda in paradiso l’Ucraina e spedisce all’inferno la Francia che pure era tra le favorite della vigilia. La forza dei nervi distesi degli ucraini, per un vero e proprio miracolo calcistico.

L’Inghilterra soffre ma doma il Portogallo

In semifinale approda anche l’Inghilterra. Battuto il Portogallo. In semifinale Gli inglesi affronteranno mercoledì alle 18 Israele. Allo Stadion Ramaz Shengelia di Kutaisi in Georgia, gli inglesi confezionato una vittoria maturata in un primo tempo giocato decisamente meglio dalla formazione di Lee Carsley che ha trovato il gol poco dopo la mezz’ora di gioco grazie ad un guizzo di Gordon, che ha sfruttato un assist di Gibbs-White e dall’altezza del dischetto non poteva fallire. Un successo legittimato con una prestazione più convincente nella prima parte di gara. Inglesi indubbiamente tra le favorite alla vittoria finale anche se nella ripresa hanno faticato e sofferto il volume di gioco prodotto dalla squadra di Rui Jorge che ce l’ha messa tutta per pervenire al pareggio.

Rigore mancato

Quello portoghese è stato un assedio, con tanto possesso palla sempre nella metà campo inglese. A venti dalla fine l’episodio che avrebbe potuto cambiare il corso della gara, ma il Var ha deciso di non assegnare un calcio di rigore alla formazione portoghese dopo un contatto in area. Il Portogallo ha finito spingendo ventre a terra, Arahjo ha colpito di testa la traversa e al tramonto del match gran punizione di Neto con palla ribattuta dalla barriera e sulla ribattuta ha spedito fuori. Così la difesa inglese, tra tanti affanni, ha tenuto ed alla fine ha portato a casa risultato e qualificazione, regalando un sorriso anche a Spagna e Israele che in virtù della vittoria inglese sono qualificate per i prossimi giochi di Parigi 2024.