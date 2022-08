La “Signora vietnamita” all’asta da Sotheby’s: ecco quanto vale

Nato ad Hanoi, Le Pho ha avuto un'importante e prolifica carriera, principalmente in Francia, dove ha vissuto dal 1937 in poi

Verrà battuto all’asta da Sotheby’s a Singapore il quadro “Signora vietnamita” del famoso pittore vietnamita Le Pho, nato nel 1907 e vissuto lungo tutto il corso del XX secolo, sarà venduto all’asta da Sotheby’s a Singapore il prossimo 28 agosto.

Il pittore Le Pho

Nato ad Hanoi, Le Pho ha avuto un’importante e prolifica carriera, principalmente in Francia, dove ha vissuto dal 1937 in poi. E’ famoso per le immagini di donne ritratte in ao dai, il tradizionale abito femminile vietnamita, che hanno ispirato un numero consistente di dipinti. Donne fragili, gentili ed eleganti nel primo periodo (1934-45), fortemente presenti anche dopo, a partire dagli anni ’50, ma inserite in scenografie complesse. E’ il primo artista vietnamita ad aver venduto all’asta dipinti del valore di oltre un milione di dollari, come il “Nudo di donna”, la “Vita familiare” e l'”Autoritratto nella foresta”.

Il valore del quadro

Il quadro, inchiostro e tempera su seta realizzato nel 1938, è stato stimato tra i 445.000 e i 720.000 dollari, ma ci si aspetta che venga battuto tra gli 1,3 e gli 1,5 milioni di dollari.

