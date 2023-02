Seul: la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico

La Corea del Nord torna a mostrare i muscoli e lancia un missile balistico nello specchio d’acqua conosciuto anche come Mar del Giappone. La denuncia della Corea del Sud.

Pyongyang lancia un missile balistico

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato. Ne hanno dato notizia fonti militari della Corea del Sud. “La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale”, ha detto il Comando congiunto dell’esercito sudcoreano, riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mar del Giappone. Il lancio del missile da parte di Pyongyan arria a pochi giorni dall’inizio delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud Per la prossima settimana.

Fonte Ansa