Si scontrano una moto e un furgone, 18enne perde la vita

Il ragazzo stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in un parco divertimenti. Ferito in modo lieve il conducente dell'altro veicolo

Tragedia nel bergamasco, dove un diciottenne ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa dal suo impiego come lavoratore stagione in un parco divertimenti.

L’incidente

Il ragazzo, studente dell’istituto tecnico superiore Betty Ambiveri di Presezzo, era a bordo di una moto Ktm e rientrava a casa a dopo una giornata di lavoro a Leolandia, un parco a tema per bambini, quando si è scontrato con un furgone guidato da un 39enne.

I soccorsi

Sul posto si sono portate subito due ambulanze e l‘elisoccorso del 118, ma i soccorsi per sono stati vani per il ragazzo, mentre il conducente dell’altro veicolo è rimasto ferito in modo lieve.

