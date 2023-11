Scambio di attacchi tra Israele e Hezbollah

In un'operazione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Balata, vicino Nablus, in Cisgiordania, sono stati uccisi 5 palestinesi, fa sapere l’agenzia Wafa

Hezbollah ha preso di mira una postazione militare israeliana nell’area di Wadi Hunin, nei pressi della cittadina di Margaliot, e l’esercito israeliano ha risposto con colpi di artiglieria nella zona antistante, vicino alle località libanesi di Hula e Markaba. Lo riferiscono media libanesi. In seguito ad una serie di attacchi verso la Alta Galilea sferrati stamane dagli Hezbollah, la artiglieria israeliana ha colpito obiettivi situati nel Libano meridionale. Lo aggiorna il portavoce militare. In precedenza sirene di allarme erano risuonate in diverse località israeliane di confine, fra cui Sasa e Shtulà. In tutto sono state registrate 25 esplosioni, che non hanno provocato vittime. Gli attacchi lanciati ieri dagli Hezbollah nella stessa zona hanno provocato il ferimento di quattro persone, una delle quali versa in condizioni gravi.

Israele

L’aviazione e l’artiglieria israeliane hanno bombardato ripetutamente nelle ultime ore zone abitate da civili nel sud del Libano a ridosso della linea del fronte tra Hezbollah e Israele. Lo riferisce l’agenzia governativa libanese Nna, secondo cui le località colpite dal fuoco nemico vanno dalla zona costiera mediterranea fino alla piana di Hula nell’entroterra: Naqura, Ramie, Ayta Shaab, Aytarun, Rmeish, Qawzah, Jabal Blat, Yarin, Debel e Hula.

Hezbollah

Hezbollah ha annunciato di aver risposto agli attacchi aerei e di artiglieria israeliani nel sud del Libano prendendo di mira postazioni dell’esercito israeliano a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. Secondo i comunicati di Hezbollah, sono stati prese di mira le postazioni israeliane nelle località di Shtula, Nahal Betzet, Jordeikh, Wadi Sasa, Khallet Warde e Raheb.

Drone israeliano

Hezbollah ha annunciato di aver abbattuto un drone israeliano di tipo Hermes 450 “con un missile terra-aria lanciato all’1:45 del mattino di sabato”. Lo si apprende da un comunicato del Partito di Dio libanese, secondo cui “i resti del drone sono stati visti cadere sulla Galilea”. Il drone Hermes 450, sviluppato dall’azienda israeliana Elbit Systems, viene usato per missioni di ricognizione e sorveglianza a media e ad alta altitudine.

Cisgiordania

Cinque palestinesi sono stati uccisi, e altri 7 feriti, in un’operazione dell’esercito israeliano nel campo profughi di Balata, vicino Nablus, in Cisgiordania. Il numero dei morti è stato dato dall’agenzia Wafa secondo cui “un drone israeliano ha preso di mira con un missile il quartier generale di Fatah” nel campo. Secondo l’esercito è stato colpito “un nascondiglio usato dai terroristi coinvolti nella preparazione di un imminente attacco terroristico a civili e soldati israeliani”.

Muhammad Zahed

Secondo la stessa fonte, tra gli uccisi ” c’è Muhammad Zahed, un prominente terrorista di Nablus”. Zahed – ha aggiunto l’esercito che ha condotto l’operazione insieme con le forze di sicurezza interne – “era coinvolto in sparatorie nell’area di Nables e progettava ulteriori attacchi”. Zahed – ha aggiunto – “aveva fondato una cellula terroristica composta da giovani del campo che ha armato con esplosivi e armi“. Durante l’operazione – ha “smantellato un impianto di produzione di esplosivi nell’area con numerosi ordigni pronti all’uso”. Trovati – ha concluso – anche “esplosivi nascosti sotto e ai lati delle strade con l’obiettivo di danneggiare le forze” israeliane.

Fonte Ansa