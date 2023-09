Sbarra: la manovra sia saldamente espansiva

Il segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso della trasmissione “Radio anch’io” ha affermato che il governo deve dare un’impostazione espansiva, “di natura anticiclica”, alla manovra.

Le parole di Luigi Sbarra

Il Governo deve darsi una impostazione saldamente espansiva, di natura anticiclica: lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra rispondendo a una domanda nel corso della trasmissione “Radio anch’io” sulla Nadef . Secondo Sbarra sarebbe necessario concentrarsi su una forte accelerazione degli investimenti collegati al Pnrr, condizione necessaria per rilanciare la crescita, e su una nuova politica dei redditi “per sostenere le famiglie di lavoratori e pensionati alle prese con una inflazione altissima”. Secondo Sbarra va poi “reso strutturale il taglio del cuneo contributivo“, va assicurata “l’indicizzazione piena delle pensioni rispetto all’inflazione e azzerata la tassazione sulla contrattazione di secondo livello”. “Dobbiamo poi aprire, ha detto una stagione per il rinnovo dei contratti pubblici, vedo prime disponibilità”. “Siamo abituati come organizzazione sindacale a sostenere il dialogo nel tentativo di portare a casa risultati per le persone che rappresentiamo – ha detto rispondendo a una domanda sulle preoccupazioni della Cgil sulle intenzioni del Governo – le risorse non sono tante, la politica le deve canalizzare per sostenere il lavoro, la coesione sociale, il reddito delle famiglie, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Vado al tavolo per negoziare. Vediamo le cose che vanno bene, non faremo sconti sulle cose che eventualmente mancheranno nella legge di Bilancio”.

Fonte Ansa