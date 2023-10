Ryder Cup, trionfa l’Europa

Decisivo il mezzo punto di Tommy Fleetwood: la Ryder torna in Europa. Entusiasmo alle stelle al "Marco Simone Golf and Country Club" di Guidonia

Mezzo punto è sufficiente a regalare al team Europa la quarantaquattresima edizione della Ryder Cup. Un successo sugellato dall’incredibile partecipazione di pubblico al “Marco Simone Golf and Country Club”. Decisivo Tommy Fleetwood ma anche il connazionale Rory McIlroy.

Ryder Cup al team Europa

In un “Marco Simone Golf and Country Club” gremito all’inverosimile e carico d’entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti (portando lo score sul 14.5-10.5 per il Vecchio Continente) è stato l’inglese Tommy Fleetwood che ha conquistato matematicamente il mezzo punto contro l’americano Fowler.

Donald: “Complimenti agli Usa”

“Sono emozionato. È stato un lungo percorso, un viaggio fantastico”. Il capitano del team Europe, Luke Donald, salta di gioia e ringrazia la sua squadra per la conquista della Ryder Cup. “È stato stressante vedere gli Usa lottare fino alla fine oggi, tanto di cappello a loro. Ma sono così orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo formato un legame fin dal primo giorno e mi hanno dato tutto. Si sono fidati di me e hanno fatto tutto per me”. “Abbiamo iniziato alla grande, poi abbiamo perso alcuni match. Guardavamo il tabellone pensando ‘dove troveremo 14 punti e mezzo’? Poi i ragazzi ci hanno fatto impazzire di gioia”.

Fonte: Ansa