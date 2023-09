Roma show all’Olimpico

Dopo i botti del sabato del villaggio, anche la domenica del calcio riserva grandi emozioni. A cominciare dalla Roma che all’Olimpico cancella le beghe del passato e travolge un piccolo Empoli (7-0). Il Frosinone è uno spettacolo, di cuore e carattere, e in rimonta piega il Sassuolo. Pari con rimpianto per il Cagliari contro l’Udinese. Vince in rimonta la Fiorentina che gioca una partita sontuosa contro l’Atalanta.

Roma, Dybala da impazzire

Tutto veramente troppo facile per la Roma che in un Olimpico che registra l’ennesimo sold out, conquista la prima vittoria stagione travolgendo l’Empoli, nel segno e nel nome di Paulo Dybala. Torna l’argentino in coppia con Lukaku, ed è uno spettacolo. La Joya firma una doppietta e illumina la notte romana. Poi gol di Renato Sanches, uscito all’intervallo in via precauzionale, e poker con l’autorete di Grassi. Di Cristante il quinto gol, poi il sigillo di Romelu Lukaku e quello di Mancini per il definitivo 7-0. Una semplice passeggiata per i giallorossi, che hanno giocato la partita che volevo Mourinho, soprattutto forte degli innesti dei tanti calciatori infortunati. E’ il primo successo, dopo aver firmato un punto in tre partite. Per la gente di Roma, quella di stasera, è la vittoria della rinascita.

Pazzo Frosinone

Emozioni e gol allo Stirpe con il Frosinone che dopo venti minuti si ritrova sotto di due gol per effetto della doppietta dei Pinamonti. Prima dell’intervallo accorcia Cheddira e nella ripresa, solo Frosinone. Mazzitelli sale in cattedra e in rapida successione firma pari e mette la freccia. La chiude Lirola in contropiede.

L’urlo della Viola

La Fiorentina torna al successo battendo al Franchi l’Atalanta al termine di una sfida ricca di emozioni ma soprattutto di gol. Sblocca Koopmeiners per la Dea, la riprende Bonaventura e poi il sorpassi firmato da una prodezza di Martinez Quarta di testa. Nella ripresa nuovo pari firmato da Lookman, e nel finale il subentrato Kouamé la decide regalando tre punti d’oro alla Viola.

Pari e scontenti

Un pari con tante emozioni al Brianteo tra Monza e Lecce. Subito avanti i salentini grazie ad un calcio di rigore trasformato da Krstovic per un fallo di Caldirola. Il Monza si scuote e trova il pari con Colpani su assist dell’ex Colombo. Nella ripresa doppio rosso, prima a Baschirotto poi al monzese Caldirola.

Tante emozioni ma zero gol all’Unipol Doumus tra Cagliari e Udinese. Entrambe volevano vincere per conquistare la prima vittoria stagionale, obiettivo rimandato ad altra data. Partita giocata decisamente meglio dalla squadra di Claudio Ranieri: primo squillo friulano con Thauvin, poi ghiotta occasione per Deiola che sfiora il gol del vantaggio cagliaritano. Prima dell’intervallo, ancora Cagliari con la percussione di Luvumbo che centra in pieno il palo, e ancora pericolose le occasioni per Dossena e Deiola che vanno vicino al colpo grosso, ma senza graffiare. Ancora Cagliari nella ripresa con l’Udinese che si fa vedere solo a poco dal fischio finale. Avrebbe meritato di più il Cagliari, ma la prestazione c’è stata e Ranieri può essere soddisfatto.