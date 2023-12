Risoluzione Onu approvata: astenuti Russia e Usa

Sì alla risoluzione Onu su Gaza dopo diversi rinvii: più aiuti ma senza riferimenti alla tregua e con la posizione contraria di Stati Uniti e Russia.

Il voto dell’Onu

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approva la risoluzione a favore degli Emirati Arabi Uniti che prevede maggiori aiuti a Gaza. La risoluzione è stata approvata con 13 voti a favore, zero voti contrari e due astensioni: Stati Uniti e Russia. La risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu chiede maggiori aiuti per Gaza, ma non chiede una tregua immediata. Il testo non include neanche l’originaria frase “urgente sospensione delle ostilità”.

La posizione americana

“Sappiamo che molto altro deve essere fatto” per affrontare “questa crisi umanitaria. Ma siamo chiari: Hamas non è interessata a una pace duratura. Dobbiamo lavorare a un futuro in cui israeliani e palestinesi vivono fianco a fianco”, ha affermato l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thoms-Greenfield, dicendosi sorpresa e delusa dal fatto che il Consiglio di sicurezza non sia stato in grado di condannare l’attacco di Hamas del 7 ottobre. “Questa risoluzione parla della gravità della crisi”, aggiunge sottolineando che “non c’è più tempo da perdere. Dobbiamo lavorare insieme per alleviare questa immensa sofferenza”.

Fonte: Ansa