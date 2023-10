Diversi sfollati, almeno due, sono morti in seguito ad un attacco israeliano sulla chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, nel quartiere storico di Gaza City. Le persone si stavano rifugiando lì a causa dei combattimenti di questi giorni.

Raid israeliano su una chiesa a Gaza: almeno 2 morti

Il ministro degli Interni del governo di Hamas ha reso noto in serata che diversi sfollati che si rifugiavano nel giardino di una chiesa a Gaza sono stati uccisi e altri feriti in un raid israeliano. In un comunicato, il ministero ha affermato che l’attacco ha lasciato “un gran numero di martiri e feriti” sul terreno della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, mentre testimoni hanno affermato che l’attacco sembrava aver preso di mira un obiettivo vicino al luogo di culto a che molti residenti di Gaza si stanno rifugiando a causa di una intensa attività di guerra tra Israele e il movimento islamico palestinese. Almeno due persone sono morte nel bombardamento israeliano della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, nel quartiere storico di Gaza City, avvenuto ieri: lo riporta il quotidiano greco Naftemporiki. Fonti locali, aggiunge, temono ulteriori vittime, poiché parlano di decine di persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Fonte: Ansa