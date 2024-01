Raid su Belgorod, le autorità ai civili: “Lasciate la città”

Si intensificano gli attacchi dell’Ucraina sulla regione di confine di Belgorod. Le autorità cittadine e regionali hanno invitato i cittadini a lasciare le proprie abitazioni e a riparare a Stary Oskol e Gubkin, in un’area più interna. I raid di Kiev sono una risposta a quelli che, nelle scorse ore, hanno colpito l’Ucraina, provocando 55 morti. Fin qui, gli attacchi ucraini ne hanno provocati 25.

Bombe su Belgorod, ordinate evacuazioni

Il governatore della regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, colpita da sempre più intensi attacchi di Kiev, ha suggerito agli abitanti del capoluogo regionale di evacuare. “Da oggi siamo pronti a trasportarvi a Stary Oskol e Gubkin (località più lontane dal confine), dove vi troverete in condizioni confortevoli, in stanze calde e sicure”, ha indicato su Telegram Vyacheslav Gladkov, rivolgendosi gli oltre 300.000 abitanti di Belgorod.

Anche il comune di Belgorod, in Russia vicino al confine ucraino, si è rivolto agli abitanti della città perché mettano il nastro adesivo alle finestre per proteggersi da “eventuali esplosioni” dovute ai bombardamenti dell’Ucraina. La città russa di 300.000 abitanti è stata più volte presa di mira in attacchi da parte delle forze di Kiev, e per questo motivo ha rinviato la riapertura delle scuole dal 9 al 19 gennaio.

Attacchi reciproci

“I soccorritori del dipartimento delle situazioni d’emergenza raccomandano con urgenza di mettere il nastro adesivo alle finestre. Si tratta di un buon mezzo per proteggersi dall’onda d’urto delle esplosioni” e contenere così la frantumazione dei vetri e l’impatto delle schegge, si legge su canale Telegram del comune di Belgorod su Telegram. Il 29 dicembre una serie massiccia di attacchi russi con missili e droni sull’Ucraina ha fatto 55 morti e il giorno dopo Kiev ha risposto con raid senza precedenti su Belgorod che hanno fatto almeno 25 morti. E gli attacchi reciproci sono continuati.

Kiev: “Abbattuti 10 droni”

Le forze di difesa aerea dell’Ucraina hanno abbattuto nelle ultime ore almeno 10 droni kamikaze Shahed lanciati dai russi contro il suo territorio. Anche se alcuni sono riusciti a passare e hanno ferito alcune persone e creato danni nel sud del Paese. Lo afferma l’addetta stampa delle forze di difesa meridionali, Natalya Gumenyuk, citata da Rbc-Ucraina. Le truppe della Federazione Russa hanno liberato diversi gruppi di Shaheed sul territorio dell’Ucraina, l’attacco continua. Dei droni russi, lanciati in due ondate successive, sono stati abbattuti sulle regione di Kherson, 4 su quella di Dnipropetrovsk e uno ciascuno sulle regioni di Kirovohrad e di Mykolaiv.

Fonte: Ansa