Rai, il vertice si tinge di rosa

Dopo l’elezione di Barbara Floridia, elette vicepresidenti Maria Elena Boschi e Augusta Montaruli

Vertice tutto al femminile per la Commissione di Vigilanza. Dopo l’elezione di Barbara Floridia alla presidenza, Maria Elena Boschi del Terzo Polo e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia sono state elette vicepresidenti. Stefano Candiani della Lega e Ouidad Bakkali del Pd sono stati eletti segretari della Commissione di Vigilanza Rai.’E’ un onore essere eletta presidente. E’ una commissione fondamentale per la democrazia nel nostro paese. Lavoreremo è vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai e tutti i partiti possano avere voce”. Lo ha detto la neopresidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia.

Fonte: Ansa