Proteste in Israele, Netanyahu nel mirino: “Elezioni subito”

Proteste davanti alla Knesset, a Gerusalemme, contro il governo Netanyahu. Invocate le elezioni immediate

Decine di manifestanti del movimento Changing Direction hanno protestato di fronte la Knesset, a Gerusalemme. Dissenso verso il governo Netanyahu, invocate le elezioni immediate. Blinken: “Irresponsabile chi vuole i palestinesi fuori da Gaza”.

Alcune decine di manifestanti del movimento “Changing Direction” e della coalizione “Elections Now” stanno bloccando questa mattina l’ingresso principale della Knesset a Gerusalemme, chiedendo elezioni anticipate e l’immediata sostituzione del governo con l’espulsione degli estremisti dall’esecutivo. Lo scrivono i media israeliani. Gli organizzatori della protesta hanno affermato tra l’altro che “ogni speranza che il governo si elevasse al livello dell’emergenza si è infranta alla luce della sua condotta fallimentare, che si riflette nelle disfunzioni, nell’abbandono dei rapiti, in una ferita mortale all’immagine dello Stato”.

“Elezioni subito”

Agenti di polizia hanno sgomberato con la forza i manifestanti che hanno bloccato l’ingresso della Knesset questa mattina, chiedendo “elezioni subito”, uno dei manifestanti è stato arrestato, come riporta Haaretz. Alcuni organizzatori della protesta sono familiari di persone uccise da Hamas il 7 ottobre. Roni Goren Ben-Zvi, il cui fratello Yonatan Richter è stato assassinato al Nova festival ha dichiarato riferendosi al premier Benyamin Netanyahu: “Mio fratello è stato ucciso a causa di un uomo che da otto anni conduce una guerra privata contro l’intero Paese solo per poter sopravvivere, eludere la giustizia e continuare a derubare i nostri fondi. Solo gli sciocchi seguono le sue bugie. È un narcisista che non ha mai pensato alla sicurezza del Paese e dei suoi cittadini.

Blinken: “Palestinesi fuori da Gaza? Irresponsabile”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha criticato le dichiarazioni “irresponsabili” e “incendiarie” fatte da ministri dell’estrema destra israeliana che chiedono il reinsediamento dei palestinesi fuori Gaza. Lo riporta La Cnn. Blinken ha affermato che ai civili palestinesi deve essere consentito di “tornare a casa non appena le condizioni lo consentiranno”. “Non possono e non devono essere costretti a lasciare Gaza”, ha detto in una conferenza stampa insieme al primo ministro e ministro degli Affari esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Fonte: Ansa