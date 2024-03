Presidenziali in Russia, il monito della Farnesina per Mosca

"Evitare assembramenti nei giorni del voto". Questo il consiglio del Ministero degli Esteri ai viaggiatori per il periodo dal 15 al 17 marzo

“Niente assembramenti a Mosca”. Né ora né, tantomeno, dal 15 al 17 marzo, quando la capitale russa sarà teatro delle elezioni presidenziali. Questo l’avvertimento del Ministero degli Esteri italiano, in vista di una tornata elettorale dall’esito pressoché scontato ma che, a seguito della morte di Aleksej Navalny, avverrà in un clima estremamente teso, sia internamente che a livello internazionale. Anche gli Stati Uniti raccomandano prudenza: “Mosca nel mirino degli estremisti”. Un monito relativo al rischio terrorismo.

Presidenziali russe, la Farnesina chiede prudenza

In vista delle elezioni presidenziali, che avranno luogo dal 15 al 17 marzo in Russia, e dopo che ieri le autorità russe hanno annunciato di aver neutralizzato una cellula terroristica, che stava pianificando un attacco a Mosca, la Farnesina ribadisce il consiglio di “continuare a evitare, nelle prossime settimane, ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione a eventi culturali con grossa affluenza di pubblico”. È quanto contenuto nell’aggiornamento delle indicazioni per i cittadini italiani che si trovano o visiteranno la Russia, contenute sul sito Viaggiare Sicuri.

L’avvertimento degli Usa

L’ambasciata americana a Mosca ha altresì avvertito i suoi cittadini a “evitare assembramenti” mentre “sta monitorando le notizie secondo cui estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, inclusi concerti”. L’avvertimento è stato rilanciato anche dall’ambasciata britannica nella capitale russa.

Fonte: Ansa