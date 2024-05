Pertosse, boom di ricoveri: i pediatri lanciano l’allarme

Un boom di casi da ricovero, pari a circa l’800% in più rispetto al 2023. Una situazione, quella relativa alla pertosse, che ha convinto i pediatri italiani a mettere in guardia i genitori considerando anche che il dato relativo ai ricoveri sarebbe sottostimato. Un quadro allarmante che, accanto alla prevenzione, richiede una maggiore solerzia per la vaccinazione. L’emergenza non riguarda solo l’Italia ma anche il resto d’Europa. Il primo allarme, infatti, è partito dall’Ecdc.

Pertosse, allarme ricoveri

I pediatri italiani lanciano l’allerta per l’epidemia di pertosse che sta colpendo principalmente neonati e lattanti non vaccinati e che ha fatto registrare tre morti dall’inizio dell’anno con un aumento dell’800% dei ricoveri rispetto allo scorso anno.

L’andamento

In Italia da gennaio a maggio 2024 sono stati registrati 110 ricoveri, con oltre 15 in terapia intensiva di piccoli lattanti e tre neonati deceduti. Il dato dei ricoveri sarebbe sottostimato. L’allerta della Società italiana di pediatria arriva dopo l’allarme dell’Ecdc su quasi 60mila casi in Europa nel 2023 fino ad aprile 2024, con una crescita di oltre 10 volte sul 2022 e 2023.

Fonte: Ansa