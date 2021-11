Perde la vita in una caduta con la bici

E’ successo al Parco Maglio di Treviglio, in provincia di Bergamo. Un uomo di 46 anni a bordo di una bicicletta è caduta in una roggia

Un uomo ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Treviglio, in provincia di Bergamo, sembra per aver battuta la testa dopo essere caduto con la bicicletta in una roggia – un canale artificiale con portata moderata – nel parco del Maglio.

Cosa è successo

Aveva 46 anni ed era dipendente del locale ospedale l’uomo morto in via Papa Giovanni XXIII, mentre era in bicicletta. Avrebbe battuto la testa contro un manufatto dopo essere finito in un canale artificiale. E’ stato un passante a notare il corpo e a dare l’allarme alle 13:15. I soccorsi si sono rivelati vani, mentre sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Treviglio che hanno ricostruito l’accaduto.

