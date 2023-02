Il Pentagono: “Abbattuto un oggetto non identificato”

Ancora un abbattimento annunciato dal Pentagono. Dopo il caso del pallone spia cinese e di altri oggetti volanti non identificati nei cieli americani, il giallo si infittisce ulteriormente. La Difesa degli Stati Uniti ha infatti reso noto di aver abbattuto un nuovo “Ufo”, anche non i sarebbero connessioni, per ora, con il dispositivo-spia tirato giù nei giorni scorsi. Ma il mistero resta, perché anche l’ultimo oggetto avrebbe avvicinato siti militari.

L’annuncio del Pentagono

Il Pentagono ha abbattuto un altro oggetto non identificato ad alta altitudine sul lago Hurhn, che si trova tra Stati Uniti e Canada. Lo riferisce la Cnn, citando fonti militari e del Congresso.

L’abbattimento

L’oggetto è stato abbattuto da piloti dell’Air Force e della Guardia nazionale al confine tra Usa e Canada. Le autorita’ americane hanno declinato di dire se assomiglia al primo pallone-spia cinese o altri due “Ufo” più piccoli di forma cilindrica neutralizzati in Alaska e in Canada. Dopo il primo episodio, le forze di sicurezza nordamericane sono in alta allerta. L’oggetto non identificato sul lago Huron è stato abbattuto da un F-16 per le sue potenziali capacità di sorveglianza e per aver volato in prossimità di siti militari Usa sensibili. Lo riferisce il Pentagono.

Fonte: Ansa