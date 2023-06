Parigi: un’esplosione colpisce il cuore della capitale francese

Un’esplosione nell’edificio dell’Accademia Americana, ha colpito il cuore di Parigi provocando 24 feriti di cui quattro sono in gravi condizioni, mentre si cercano tra le macerie due dispersi

Esplode un edificio a Parigi

Una violenta esplosione ha scosso rue Saint-Jacques nel 5arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon e al Jardin du Luxembourg. Si tratterebbe, secondo alcune fonti, di una fuga di gas. Il bilancio è di 24 feriti, quattro dei quali sono in gravi condizioni. I soccorritori cercano anche due dispersi tra le macerie degli edifici, secondo quando riferito dalla procura della capitale francese. L’esplosione è avvenuta nell’edificio dell’Accademia Americana, la cui facciata è crollata, e ha innescato incendi in una serie di edifici, secondo quanto riferito dalle autorità locali e confermato dal governo. “Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire”, ha dichiarato il funzionario Edouard Civel.

Non esclusa la fuga di gas

La procura di Parigi ha confermato che “un edificio ha preso fuoco ed è parzialmente crollato” in rue Saint-Jacques, a poche distanza da Pantheon e da Jardin du Luxembourg. Secondo un primo bilancio, c’e’ un “ferito da ustioni”. La Procura non ha confermato l’ipotesi della fuga di gas: “Non c’è nulla che possa determinare l’origine del disastro” in questa fase.

Cos’è l’Accademia Americana di Parigi

L’esplosione che ha scosso rue Saint-Jacques è avvenuta nell’Accademia Americana di Parigi. Si tratta di una scuola privata di design e moda, fondata da Richard Roy nel 1965, e che ha un affaccio anche su Place Alphonse Laveran, accanto all’istituto militare Val-de-Grace. L’Accademia è anche vicina alla Schola Cantarum, un istituto privato di musica, teatro e danza che accoglie più di 1.200 studenti, mentre di fronte si trova la sede dell’Unione Nazionale dell’Istruzione Privata.

Fonte: Agi