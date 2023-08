Papa Francesco in volo verso Lisbona. Il telegramma a Mattarella

E’ iniziato questa mattina il 42esimo Viaggio Apostolico di Papa Francesco che si reca in Portogallo in occasione della 38esima Giornata mondiale della Gioventù sul tema “Maria si alzò e andò in fretta”.

Il telegramma del Papa a Mattarella

“Nel momento in cui mi accingo a partire per il Portogallo in occasione della Giornata mondiale della Gioventù, animato dalla gioia di ritrovarmi con i giovani provenienti da ogni parte del mondo, auspico che spinti dalla fede e desiderosi di “alzarsi e mettersi in cammino”, essi attingano forza dall’incontro con Cristo e siano incoraggiati nella ricerca della verità e del senso della vita. Certo di condividere tale speranza con lei, Signor Presidente, mi è gradito rivolgerle il mio cordiale saluto che estendo a tutti gli italiani accompagnandolo con l’orante augurio di pace e prosperiità“.

Dal bollettino della Sala Stampa Vaticana