Papa Francesco: “Siamo chiamati a immergere le nostre reti nel tempo che viviamo”

Al Suo arrivo il Papa è accolto all’entrata principale dal Patriarca di Lisbona, Em.mo Card. Manuel Clemente, dal Presidente della Conferenza Episcopale Portoghese e Vescovo di Leiria-Fatima, S.E. Mons. José Ornelas Carvalho, e dal Parroco che gli porge la Croce e l’acqua benedetta per l’aspersione. Due bambini recano a Papa Francesco un omaggio floreale. Quindi il Santo Padre attraversa la navata centrale e raggiunge l’altare. Dopo un breve saluto di benvenuto del Presidente della Conferenza Episcopale del Portogallo, il Santo Padre presiede la Celebrazione dei Vespri Mosteiro dos Jerónimos, nel corso della quale pronuncia l’omelia.

L’omelia

“Sono felice di essere tra voi per vivere insieme a tanti giovani la Giornata Mondiale della

Gioventù, ma anche per condividere il vostro cammino ecclesiale, le vostre fatiche e le vostre

speranze. Ringrazio Monsignor José Ornelas Carvalho per le parole che mi ha rivolto; desidero

pregare con voi perché, come ha detto, possiamo diventare, insieme ai giovani, audaci

nell’abbracciare “il sogno di Dio e nel trovare vie per una partecipazione gioiosa, generosa e

trasformatrice, per la Chiesa e per l’umanità”.

Mi sono immerso nella bellezza del vostro Paese, terra di passaggio tra il passato e il futuro,

luogo di antiche tradizioni e di grandi cambiamenti, impreziosito da valli rigogliose e da spiagge

dorate affacciate sulla sconfinata bellezza dell’oceano, che costeggia il Portogallo. Ciò mi riporta al

contesto della prima chiamata dei discepoli, che Gesù chiamò sulle rive del Mare di Galilea. Vorrei

soffermarmi su questa chiamata, che evidenzia quanto abbiamo appena ascoltato nella Lettura breve

dei Vespri: il Signore ci ha salvati e ci ha chiamati non in base alle nostre opere, ma secondo la sua

grazia (cfr 2Tm 1,9). Questo è accaduto nella vita dei primi discepoli quando Gesù, passando, «vide

due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti» (Lc 5,2). Gesù allora salì

sulla barca di Simone e, dopo aver parlato alle folle, cambiò la vita di quei pescatori invitandoli a

prendere il largo e a gettare le reti. Notiamo subito un contrasto: da una parte, i pescatori scendono

dalla barca per lavare le reti, cioè per pulirle, conservarle bene e tornare a casa; dall’altra parte, Gesù

sale sulla barca e invita a gettare di nuovo le reti per la pesca. Risaltano le differenze: i discepoli

scendono, Gesù sale; loro vogliono conservare le reti, Lui vuole che si gettino nuovamente in mare

per la pesca.

Anzitutto, ci sono i pescatori che scendono dalla barca per lavare le reti. Questa è la scena

che si presenta agli occhi di Gesù e Lui si ferma proprio lì. Aveva da poco iniziato la sua predicazione

nella sinagoga di Nazaret, ma i suoi compaesani lo avevano cacciato fuori dalla città e avevano

persino cercato di ucciderlo (cfr Lc 4,28-30). Allora Egli esce dal luogo sacro e inizia a predicare la

Parola tra la gente, sulle strade dove le donne e gli uomini del suo tempo faticano ogni giorno. A

Cristo interessa portare la vicinanza di Dio proprio nei luoghi e nelle situazioni in cui le persone

vivono, lottano, sperano, talvolta stringendo tra le mani fallimenti e insuccessi, proprio come quei

pescatori che nella notte non avevano preso nulla. Gesù guarda con tenerezza Simone e i suoi

compagni che, stanchi e amareggiati, lavano le loro reti, compiendo un gesto ripetitivo, ma anche

affaticato e rassegnato: non restava che tornare a casa a mani vuote.

A volte, nel nostro cammino ecclesiale, si può provare una stanchezza simile, quando ci

sembra di stringere tra le mani solo delle reti vuote. È un sentimento piuttosto diffuso nei Paesi di

antica tradizione cristiana, attraversati da molti cambiamenti sociali e culturali e sempre più segnati

dal secolarismo, dall’indifferenza nei confronti di Dio, da un crescente distacco dalla pratica della

fede. E ciò è spesso accentuato dalla delusione e dalla rabbia che alcuni nutrono nei confronti della

Chiesa, talvolta per la nostra cattiva testimonianza e per gli scandali che ne hanno deturpato il volto,

e che chiamano a una purificazione umile e costante, a partire dal grido di dolore delle vittime, sempre

da accogliere e da ascoltare. Ma il rischio, quando ci si sente scoraggiati, è quello di scendere dalla

barca, restando impigliati nelle reti della rassegnazione e del pessimismo. Invece, dobbiamo portare al Signore le fatiche e le lacrime, per poi affrontare le situazioni pastorali e spirituali confrontandoci

con apertura di cuore e sperimentando insieme qualche nuova via da seguire, fiduciosi che Gesù

continua a prendere per mano e rialzare la sua amata Sposa.

Infatti, appena gli apostoli scendono a lavare gli strumenti utilizzati, Gesù sale sulla barca e

poi invita a gettare di nuovo le reti. Lui viene a cercarci nelle nostre solitudini e nelle nostre crisi per

aiutarci a ricominciare. Anche oggi passa sulle rive dell’esistenza per risvegliare la speranza e dire

anche a noi, come a Simone e gli altri: «Prendi il largo e gettate le reti per la pesca» (Lc 5,4). Fratelli

e sorelle, quello che viviamo è certamente un tempo difficile, ma il Signore oggi chiede a questa

Chiesa: “Vuoi scendere dalla barca e sprofondare nella delusione, oppure farmi salire e permettere

che sia ancora una volta la novità della mia Parola a prendere in mano il timone? Vuoi solo conservare

il passato che hai alle spalle oppure gettare nuovamente con entusiasmo le reti per la pesca?”. Ecco

cosa ci domanda il Signore: di risvegliare l’inquietudine per il Vangelo. E possiamo dire che questa

è l’inquietudine “buona” che l’immensità dell’oceano consegna a voi portoghesi: spingersi oltre la

riva non per conquistare il mondo, ma per allietarlo con la consolazione e la gioia del Vangelo. In

quest’ottica si possono leggere le parole di un vostro grande missionario, Padre António Vieira,

chiamato “Paiaçu”, padre grande: egli diceva che Dio vi ha dato una piccola terra per nascere ma,

facendovi affacciare sull’oceano, vi ha dato il mondo intero per morire: «Per nascere, poca terra; per

morire, tutta la terra: per nascere, Portogallo; per morire, il mondo» (A. VIEIRA, Omelie, Vol. III,

Tomo VII, Porto 1959, p. 69). Gettare di nuovo le reti e abbracciare il mondo con la speranza del

Vangelo: a questo siamo chiamati! Non è tempo di sostare e arrendersi, di ormeggiare la barca a riva

o di guardarsi indietro; non dobbiamo fuggire questo tempo perché ci spaventa e rifugiarci in forme

e stili del passato. No, questo è il tempo di grazia che il Signore ci dà per avventurarci nel mare

dell’evangelizzazione e della missione.

Per farlo, però, abbiamo anche bisogno di compiere delle scelte. Ne vorrei indicare tre, ispirate

al Vangelo.

Anzitutto, prendere il largo. Per gettare nuovamente le reti in mare, bisogna lasciare la riva

delle delusioni e dell’immobilismo, prendere le distanze da quella tristezza dolciastra e da quel

cinismo ironico che ci assalgono dinanzi alle difficoltà. Bisogna farlo per passare dal disfattismo alla

fede, come Simone che, pur avendo faticato a vuoto tutta la notte, dice: «Sulla tua parola getterò le

reti» (Lc 5,5). Ma, per fidarsi ogni giorno del Signore e della sua Parola, non bastano le parole, occorre

tanta preghiera. Solo in adorazione, solo davanti al Signore si ritrovano il gusto e la passione per

l’evangelizzazione. Allora si supera la tentazione di portare avanti una “pastorale della nostalgia e dei

rimpianti” e si ha il coraggio di prendere il largo, senza ideologie e senza mondanità, animati da un

unico desiderio: che il Vangelo raggiunga tutti. Avete tanti esempi su questa strada e, visto che siamo

immersi tra i giovani, mi piace ricordare un giovane di Lisbona, San João de Brito, che secoli fa, fra

tante difficoltà, partì per l’India e cominciò a parlare e vestirsi allo stesso modo di chi incontrava pur

di annunciare Gesù. Anche noi siamo chiamati a immergere le nostre reti nel tempo che viviamo, a

dialogare con tutti, a rendere comprensibile il Vangelo, anche se per farlo possiamo rischiare qualche

tempesta. Come i giovani che da tutto il mondo vengono qui a sfidare le onde giganti di Nazaré, anche

noi andiamo al largo senza paura; non temiamo di affrontare il mare aperto, perché in mezzo alla

tempesta e ai venti contrari ci viene incontro Gesù, che dice: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”

(Mt 14,27)».

Una seconda scelta: portare avanti insieme la pastorale. Nel testo Gesù affida a Pietro il

compito di prendere il largo, ma poi parla al plurale, dicendo «gettate le reti» (Lc 5,4): Pietro guida

la barca, ma sulla barca ci sono tutti e tutti sono chiamati a calare le reti. E quando prendono una

grande quantità di pesci, non pensano di farcela da soli, non gestiscono il dono come possesso e

proprietà privata ma, dice il Vangelo, «fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad

aiutarli» (Lc 5,7). Così riempirono due barche, non una. Uno significa solitudine, chiusura, pretesa di

autosufficienza, due significa relazione. La Chiesa è sinodale, è comunione, aiuto reciproco, cammino

comune. A questo tende il Sinodo in corso, che avrà il suo primo momento assembleare nel prossimo

ottobre. Sulla barca della Chiesa ci dev’essere spazio per tutti: tutti i battezzati sono chiamati a salirvi

e a gettare le reti, impegnandosi in prima persona nell’annuncio del Vangelo. È una grande sfida, specialmente nei contesti in cui i sacerdoti e i consacrati sono affaticati perché, mentre aumentano le

esigenze pastorali, sono sempre di meno. A questa situazione, però, possiamo guardare come

un’occasione per coinvolgere, con slancio fraterno e sana creatività pastorale, i laici. Le reti dei primi

discepoli, allora, diventano un’immagine della Chiesa, che è una “rete di relazioni” umane, spirituali

e pastorali. Se non c’è dialogo, corresponsabilità e partecipazione, la Chiesa invecchia. Lo vorrei dire

così: mai un Vescovo senza il proprio presbiterio e il Popolo di Dio; mai un prete senza i confratelli;

e tutti insieme – sacerdoti, religiose, religiosi e fedeli laici – come Chiesa, mai senza gli altri, senza

il mondo. Senza mondanità, ma non senza il mondo. Nella Chiesa ci si aiuta, ci si sostiene a vicenda

e si è chiamati a diffondere anche fuori un clima di fraternità costruttivo. D’altronde, San Pietro scrive

che siamo le pietre vive impiegate per la costruzione di un edificio spirituale (cfr 1 Pt 2,5). Vorrei

aggiungere: voi fedeli portoghesi siete anche una “calçada”, siete le pietre pregiate di quel pavimento

accogliente e splendente su cui il Vangelo ha bisogno di camminare: neanche una pietra può mancare,

altrimenti si nota subito. Ecco la Chiesa che, con l’aiuto di Dio, siamo chiamati a costruire!

Infine, terza scelta: diventare pescatori di uomini. Gesù affida ai discepoli la missione di

prendere il largo nel mare del mondo. Spesso, nella Scrittura, il mare è associato al luogo del male e

delle potenze avverse che gli uomini non riescono a dominare. Perciò, pescare le persone e tirarle

fuori dall’acqua significa aiutarle a risalire da dove sono sprofondate, salvarle dal male che rischia di

farle affogare, risuscitarle da ogni forma di morte. Il Vangelo, infatti, è un annuncio di vita nel mare

della morte, di libertà nei gorghi della schiavitù, di luce nell’abisso delle tenebre. Come afferma

Sant’Ambrogio, «gli strumenti della pesca apostolica sono come le reti: infatti le reti non fanno morire

chi vi è preso, ma lo conservano in vita, lo traggono dagli abissi alla luce» (Exp. Luc. IV, 68-79). Ci

sono tante oscurità nella società di oggi, anche qui in Portogallo. Abbiamo la sensazione che sia

venuto a mancare l’entusiasmo, il coraggio di sognare, la forza di affrontare le sfide, la fiducia nel

futuro; e, intanto, navighiamo nelle incertezze, nella precarietà economica, nella povertà di amicizia

sociale, nella mancanza di speranza. A noi, come Chiesa, è affidato il compito di immergerci nelle

acque di questo mare calando la rete del Vangelo, senza puntare il dito, ma portando alle persone del

nostro tempo una proposta di vita nuova, quella di Gesù: portare l’accoglienza del Vangelo in una

società multiculturale; portare la vicinanza del Padre nelle situazioni di precariato e di povertà che

crescono, soprattutto tra i giovani; portare l’amore di Cristo dove la famiglia è fragile e le relazioni

sono ferite; trasmettere la gioia dello Spirito dove regnano demoralizzazione e fatalismo. Un vostro

scrittore ha scritto: «Per arrivare all’infinito, e credo che ci si possa arrivare, abbiamo bisogno di un

porto, di uno soltanto, sicuro, e da lì partire verso l’Indefinito» (F. PESSOA, Livro do Desassossego,

Lisboa 1998, 247). Sogniamo la Chiesa portoghese come un “porto sicuro” per chiunque affronta le

traversate, i naufragi e le tempeste della vita!

Vi ringrazio di cuore, fratelli e sorelle, per l’ascolto, per quanto fate, per il vostro esempio e

per la vostra costanza. Molte grazie! E vi affido alla Madonna di Fatima, alla custodia dell’angelo del

Portogallo e alla protezione dei vostri grandi santi, specialmente, qui a Lisbona, di Sant’Antonio,

instancabile apostolo, ispirato predicatore, discepolo del Vangelo attento ai mali della società e pieno

di compassione per i poveri: interceda per voi e vi doni la gioia di una nuova pesca miracolosa. E, per

favore, non dimenticatevi di pregare per me”.

Fonte Bollettino Sala Stampa della Santa Sede