Le congratulazioni di Papa Francesco arrivano a Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti. E, potenzialmente, il secondo leader Usa, dopo Kennedy, a professare la fede cattolica. Al netto della querelle in corso con il presidente in carica, Donald Trump, l’ex vice Obama riceve la benedizione del Santo Padre. Il quale, come reso noto dallo staff, ha intrattenuto un colloquio telefonico con Biden. Il dem, a sua volta, ha manifestato il suo apprezzamento per la “leadership del Pontefice nella promozione della pace, della riconciliazione e dei comuni legami di umanità nel mondo”. Nel corso della telefonata, inoltre, Biden avrebbe “espresso il suo desiderio di lavorare insieme sulla base della comune fede nella dignità ed eguaglianza di tutti gli esseri umani”. Specie “su questioni come le persone emarginate e povere, la crisi del climate change“. Una collaborazione volta inoltre a “dare il benvenuto e integrare gli immigrati e i rifugiati nelle nostre comunità”.

President-elect Biden spoke this morning with His Holiness Pope Francis. https://t.co/om635SC3M9 pic.twitter.com/DYuiiphOE0 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.