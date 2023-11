Ostaggi, altri 14 liberi: c’è anche la piccola Abigail

Altre 14 persone, ostaggi dal 7 ottobre scorso, sono state liberate da Hamas. Tra di loro, anche la piccola Abigail, 4 anni, rimasta orfana dopo l’attacco. L’Anp: “Tutti minori i 39 liberati da Israele”.

Ostaggi, altri 14 liberi

Gli ostaggi rilasciati oggi da Hamas sono entrati in Israele. Lo riferiscono i media. Sono entrati da un valico situato nel centro della striscia di Gaza, all’altezza del kibbutz di Beeri, e non dal valico di Rafah con l’Egitto.

C’è anche Abigail Mor Edan, la bimba israelo-americana di 4 anni i cui genitori sono stati uccisi negli attacchi di Hamas il 7 ottobre, tra gli ostaggi rilasciati oggi nel terzo giorno di tregua a Gaza. Lo riferisce la Cnn, citando proprie fonti e precisando che è nelle mani della Croce Rossa. Il suo compleanno è stato venerdì. Joe Biden ha confermato che è libera al sicuro in Israele.

Hamas: “Consegnati alla Croce Rossa”

L’Idf conferma che 14 ostaggi israeliani e 3 thailandesi e un russo sono nelle mani della Croce Rossa. Una fonte della sicurezza al valico di Rafah e una fonte della Mezzaluna Rossa hanno detto che saranno trasferiti dalla sicurezza egiziana, per essere consegnati alla parte israeliana, al valico di Kerem Shalom. Saranno poi trasferiti in aereo ad una base israeliana e in poi in ospedale. Fonti di Hamas, delle Brigate al Qassam, ed egiziane hanno poi precisato che gli ostaggi sono 13 israeliani, 3 thailandesi e un russo. Sono intanto cominciate – secondo l’emittente statale egiziana al Qahera – le procedure per la consegna degli ostaggi alla parte israeliana nell’area di Karni, più vicina di Kerem Shalom, a causa delle condizioni di salute di alcuni di loro.

Anp: “Tutti minori i rilasciati”

L’Autorità Palestinese per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex-Detenuti ha annunciato i nomi dei 39 detenuti del terzo gruppo che sarà rilasciato oggi come parte dello scambio con gli ostaggi israeliani, sottolineando che sono tutti minorenni, la maggior parte provenienti da Gerusalemme.

Fonte: Ansa