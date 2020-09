Omicidio Vannini, 14 anni ad Antonio Ciontoli

Quattordici anni ad Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi alla moglie e ai suoi due figli. Queste le sentenze stabilite dai giudici della seconda sezione della Corte d’Assise di Appello di Roma in merito alla morte di Marco Vannini, avvenuta nel 2015 a Ladispoli. Un verdetto accolto fra le lacrime dalla mamma del ventunenne di Cerveteri. “E’ una grande emozione, finalmente dopo più di 5 anni abbiamo dimostrato quello che era palese dall’inizio. Se Marco fosse stato soccorso subito non saremmo oggi qui, ancora una volta davanti alle telecamere. Ma è la dimostrazione che la giustizia esiste. Non dovete demordere mai”.

In aula, Ciontoli aveva mostrato pentimento per quanto accaduto nella sua casa, dicendosi consapevole “di non essere la vittima ma il solo responsabile di questa tragedia”. Antonio Ciontoli, ha detto Marina Vannini, “non deve chiedere perdono a noi, ma a sé stesso. Non so quale era la strategia dietro quelle parole. Questa è una sede di giustizia e non di vendetta, i giovani devono crescere con principi morali sani”.

