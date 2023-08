Occhi puntati al cielo, inizia il weekend delle stelle cadenti

Dopo la delusione della notte di San Lorenzo, per gli amanti dell’astronomia c’è ancora speranza. Allora occhi al cielo per lo spettacolo delle stelle cadenti.

Occhi al cielo per le stelle cadenti

Per i delusi dalla notte di San Lorenzo c’è ancora speranza: si profila un weekend ricco di appuntamenti organizzati da astronomi e astrofili in tutta Italia per osservare la pioggia delle Perseidi che culminerà domenica all’alba, quando si potranno ammirare fino a un’ottantina di stelle cadenti all’ora. Da Bolzano a Catania, saranno decine le serate di osservazione organizzate dalle associazioni che riuniscono gli appassionati del cielo. Come l’Unione Astrofili Italiani (Uai), che promuove le “Notti delle stelle” con spettacoli, concerti, conferenze e laboratori didattici in tutta la penisola per avvicinare il pubblico alla conoscenza del fenomeno delle stelle cadenti. Parallelamente, come avviene ormai da alcuni anni, queste serate saranno abbinate a “Calici di Stelle” la manifestazione enogastronomica promossa fino al 20 agosto dal Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino, con degustazioni, eventi culturali e visite alle cantine. Tra un brindisi e l’altro il cielo farà la sua parte per garantire uno spettacolo memorabile, con la Luna defilata e un meteo che si prevede favorevole quasi ovunque, eccezion fatta per alcune velature che potrebbero lambire il nord Italia. “Quest’anno le stelle cadenti si mostreranno in un cielo quasi perfetto: condizioni migliori le avremo solo nel 2026″, ricorda l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, che proprio per domenica organizzerà un’osservazione in diretta sul web a partire dalle ore 03:30 del mattino, a ridosso del massimo di attività previsto.

Fonte Ansa