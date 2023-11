La Cina è in allerta per il passaggio delle navi da guerra di Usa e Canada che hanno attraversato lo Stretto di Taiwan.

Navi da guerra di Usa e Canada nello Stretto di Taiwan: la Cina in allerta

La Cina ha le sue forze armate “costantemente in allerta” in risposta alle navi da guerra di Usa e Canada che hanno attraversato lo Stretto di Taiwan per la seconda operazione congiunta del suo genere in due mesi. Il cacciatorpediniere Uss Rafael Peralta e la fregata della Royal Canadian Navy Hmcs Ottawa hanno condotto mercoledì un transito “di routine”, ha riferito una nota della Us Navy. “Le truppe nel Teatro orientale proteggeranno in modo risoluto la sovranità e la sicurezza nazionale, nonché la pace e la stabilità regionali“, ha affermato in una nota il colonnello senior Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro orientale, assicurando che le forze navali e aeree cinesi hanno “seguito l’intero percorso”. La Settima Flotta Usa ha chiarito sulla vicenda che il transito è stato effettuato in conformità con il diritto internazionale “nelle acque fuori dal mare territoriale di qualsiasi Stato costiero”. Un’operazione che è “il fulcro del nostro approccio verso una regione sicura e prospera dove gli aerei e le navi di ogni nazione può volare, navigare e operare ovunque lo consenta il diritto internazionale.” Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver seguito il passaggio delle due navi militari e che “la situazione era normale”.

Fonte Ansa