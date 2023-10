Napoli e Milan, un pari che accontenta tutti

Emozioni e gol nella notte del Maradona. Giroud illude il Milan, con una doppietta d’altri tempi che spiana la strada alla squadra di Pioli. Nella ripresa esce fuori il Napoli che la riprende con la premiata Politano-Raspadori. E poi più nulla. Finisce 2-2.

Giroud show al Maradona

Primo tempo di marca rossonera, con Olivier Giuroud che fa solo il bel tempo. Il francese firma una doppietta pazzesca nell’arco di appena nove minuti di gioco e indirizza la partita. Due a zero all’intervallo. Napoli impacciato, e Milan che vuole mettersi alle spalle la sciagurata notte di Parigi. Tutto perfetto nei primi quarantacinque minuti di gioco chiusi, coe detto, avanti dal Milan per 2-0. Tutto meritato. I rossoneri partono bene, spingono sugli esterni di fronte ad un Napoli incapace di graffiare. Il gol rossonero è nell’aria con la squadra di Pioli ad affondare sulla catena di destra. Così ecco il centro al bacio di Pulisic e la testa di Giroud che gela il Maradona. Appena nove minuti, e il Milan raddoppia. Stavolta il cross è di Calabria, ma la testa è sempre quella di Giroud: 2-0 per i rossoneri che rischiano persino di dilagare e ci mette una pezza Meret per evitare il peggio. All’intervallo, 2-0 per i rossoneri. E il risultato c’è tutto.

Politano-Raspadori, la riprendono

Parte forte la squadra di Garcia per provare a riprendere una gara compromessa. E dopo una manciata di minuti, il Napoli la riapre con Politano che fa tutto da solo, entra in area, mette a sedere gli avversari, poi spara una botta mancina che si insacca sotto la traversa. Partita riaperta, con il Maradona che adesso soffia alle spalle degli azzurri, Milan impaurito. La partita si apre, Maignan salva con i piedi su Di Lorenzo, poi è Tomori a salvare in angolo sulla conclusione ravvicinata di Kvaratskhelia. Tanto Napoli, Milan che all’ora di gioco capitola ancora. Gioiello di Raspadori su calcio di punizione che beffa Maignan: e siamo 2-2. Si gioca da ua parte e dall’altra senza soluzione di continuità, entrambe vogliono vincerla ed emerge tutta la personalità di Orsato nel tenere una partita spigolosa. Tanti cambi, da una parte e dall’altra, per cercare nuovo sprint, ma partita adesso è bloccata. Cinque alla fine che partoriscono il nulla, con Napoli e Milan che hanno dato tanto. Napoli che chiude in dieci per il rosso a Natan e quattro di recupero. Squadre stanche e allungate, succede nulla. Il 2-2 lascia tutto in sospeso, con il Milan che sale al terzo posto a -3 dall’Inter e -4 dalla Juve seconda.