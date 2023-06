Montefiascone, terrapieno frana su un ristorante

Un terrapieno situato alle spalle di un ristorante di Montefiascone, in provincia di Viterbo, è franato all’improvviso, investendo la struttura. C’è una vittima. Si scava ancora tra le macerie.

La frana a Montefiascone

È crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, nel viterbese. Nel crollo di un costone a Montefiascone, un uomo è deceduto mentre un altro è in corso di trasferimento all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. Lo si apprende da fonti del 118.

I vigili del fuoco, gli uomini del 118 e le forze dell’ordine stanno lavorando per rimuovere i detriti e cercare alcune persone che potrebbero essere rimaste bloccate dalla frana. Il crollo è accaduto in mattinata in via Oreste Borghesi, al ristorante Miralago da Paolo, situato in alto rispetto al paese. La struttura a quell’ora era chiusa al pubblico.

(In aggiornamento)