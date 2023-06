Milani (Cnesc): “Passi in avanti nella promozione del servizio civile”

Il Presidente di Cnesc, Laura Milani, esprime gratitudine per l’istituzione di una riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che abbiamo concluso positivamente l’esperienza e auspica che si facciano altri passi in avanti

Laura Milani: “Valorizzare sempre più l’esperienza del servizio civile”

La Cnesc esprime apprezzamento per l’istituzione di una riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che abbiamo concluso positivamente l’esperienza. “Una buona notizia – dichiara Laura Milani, presidente Cnesc – frutto dell’impegno del Ministro Abodi e che va nella direzione di valorizzare sempre più l’esperienza del servizio civile per i giovani. Un riconoscimento materiale ma anche culturale dell’istituto perché significa affermarne il valore non solo per il giovane che sceglie di farlo, ma anche per la società intera, proprio alla luce della finalità del servizio civile di inclusione, di benessere per tutti e per tutte, di costruzione di una pace positiva.

Rimborso aumentato a 507,30 euro

Un passo in avanti che, assieme al recente adeguamento Istat che aumenta a 507,30 euro il rimborso mensile, può incentivare e far crescere l’adesione dei giovani all’esperienza”. “Auspichiamo – conclude Milani – che si facciano presto dei passi in avanti anche nella promozione del servizio civile, nella direzione già tracciata dal Ministro, non solo per promuoverlo in modo continuativo nelle scuole e nelle università contattando e informando i giovani in età da servizio civile, ma anche facendo crescere nel mondo della scuola la cultura della nonviolenza e della solidarietà, anche coinvolgendo gli enti di servizio civile”.

Fonte: Angesir