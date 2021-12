Migranti, serie di sbarchi a Lampedusa

Una giornata di sbarchi sull’isola di Lampedusa, con cinque approdi registrati in poche ore.

La situazione

Trenta migranti, originari del Bangladesh e della Tunisia, fra cui anche una donna e due minori, che hanno viaggiato a bordo di un’imbarcazione di sei metri, sono sbarcati, dopo essere stati intercettati a sette miglia dall’isola di Lampione da una motovedetta della Guardia di finanza, a Lampedusa. Sono stati invece intercettati via terra un gruppo di 15 persone migranti di nazionalità tunisina, fra cui tre donne, in località Casa di Teresa a Lampedusa, sempre da una pattuglia della Guardia di finanza. Secondo quanto riferito alla polizia da alcuni dei 15 migranti, il gruppo è partito da Sfax in Tunisia alle ore 23 di ieri. Altri tre barconi sono poi giunti sull’isola dopo essere stati soccorsi al largo, per un totale di 135 migranti provenienti da Somalia, Yemen, Sudan, Bangladesh, Egitto, Siria, Gambia, Nigeria, Camerun, Mali, Somalia ed Eritrea.

