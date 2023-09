Migranti, Macron: “Il Papa ha ragione, facciamo la nostra parte”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, invita l’Europa a non lasciar sola l’Italia ma anche i Paesi dell’Africa subsahariana a muoversi contro i trafficanti. E ribadisce le parole di Papa Francesco ai Rencontres Mediterranéennes.

Macron, solidarietà all’Italia

“Non possiamo lasciare soli gli italiani”: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nell’intervista di stasera in tv. Ma ha aggiunto che “la maggior parte dei migranti” di Lampedusa “vengono dall’Africa subsahariana, da Paesi ai quali forniamo aiuti allo sviluppo. Dobbiamo dire loro ‘vi aiutiamo, ma voi dovete aiutarci a smantellare le organizzazioni” dei passeur. Macron ha proseguito spiegando il suo piano per affrontare le ondate di migranti e passando ai Paesi di transito: “Ci sono diverse migliaia di migranti che arrivano a Lampedusa e che partono tutti dal porto di Sfax, in Tunisia.

“Il Papa ha ragione”

“Io voglio proporre un accordo alla Tunisia, mettere più mezzi in un Paese di transito, proporre partnership”. “Io voglio esportare esperti e materiale” in Tunisia e in Algeria per “smantellare queste organizzazioni”, ha aggiunto. “Il Papa ha ragione a invitare a un soprassalto contro l’indifferenza“, ha detto Macron all’inizio della sua intervista, aggiungendo: “noi francesi facciamo la nostra parte”. “Noi abbiamo un modello sociale generoso – ha continuato – ma non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo”.

Fonte: Ansa