Migranti, accordo Roma-Tirana: l’Ue vuole i dettagli

L'Unione europea vuole conoscere i particolari dell'accordo tra Italia e Albania circa l'invio dei migranti salvati in mare in due hotspot albanesi gestiti da Roma: "Siamo in contatto con le autorità"

L’Unione europea chiede a Roma maggiori informazioni circa l’accordo raggiunto con l’Albania per l’accoglienza dei migranti salvati in mare in due hotspot sul territorio albanese ma gestiti dall’Italia: “Dobbiamo capire esattamente cosa s’intende fare”. E le opposizioni attaccano.

Migranti, la richiesta Ue all’Italia

“Siamo in contatto con le autorità italiane, abbiamo chiesto di ricevere dettagli sull’accordo per la migrazione con l’Albania“. Lo dice una portavoce della Commissione Europea al briefing quotidiano. “Prima di commentare oltre dobbiamo capire cosa s’intende fare esattamente”. “Siamo stati informati dell’accordo Italia-Albania prima dell’annuncio”, fa sapere una portavoce della Commissione Europea.

“L’accordo tra Italia e Albania, dalle nostre prime informazioni, sembra diverso da quello tra Gran Bretagna e Ruanda“, ha sottolineato la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper nel briefing con la stampa ribadendo, tuttavia, che la Commissione ha chiesto ulteriori dettagli sull’intesa.

Meloni: “Modello di collaborazione”

L’accordo con l’Albania sui migranti annunciato ieri può diventare “un modello di collaborazione tra Paesi Ue e Paesi extra-Ue sul fronte della gestione dei flussi migratori”, ha detto oggi la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Il Messaggero. È un’intesa “che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e si pone sostanzialmente tre obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale” aggiunge Meloni.

Pd non convinto

Per la segretaria del Pd Elly Schlein l’intesa “sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo”. La segretaria dem lo ha detto, pur precisando di dover guardare ancora bene il protocollo, a Radio Capital. Giorgia Meloni, ha quindi aggiunto Schlin , dovrebbe piuttosto “convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere l’accoglienza, e non lasciare sola l’Italia”.

M5s: “Ennesimo spot”

“Meloni nasconde la polvere della sua fallimentare politica migratoria sotto il tappeto albanese, lanciando l’ennesimo spot che non risolvere il problema”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Politiche Ue di Camera e Senato: i deputati Elisa Scutellà, Filippo Scerra e Bruno Raffaele i senatori Pietro Lorefice e Dolores Bevilacqua.

“Dopo essersi resa conto che non si possono fare i blocchi navali e che non si può riempire l’Italia di Cpr, un’altra idea geniale: spedire tutti i richiedenti asilo maggiorenni soccorsi in mare dalle navi governative italiane in un due hotspot extraterritoriali in Albania a gestione italiana. I bambini accompagnati dal solo padre verranno separati? E chi valuterà la maggior età dei ragazzi? Ma soprattutto – osservano – che fine faranno le migliaia di migranti che in Albania vedranno respinta la loro richiesta di asilo o protezione internazionale?”.

Fonte: Ansa