Meteo: temperature in calo e precipitazioni nel fine settimana

Il prossimo fine settimana sarà connotato da temperature molto basse e caratterizzato da tante precipitazioni con conseguenze su molte regioni, che si verificheranno in special modo tra sabato e domenica prossima.

Il Ponte dell’Immacolata

Già nella fase iniziale del Ponte dell’Immacolata e soprattutto nella giornata di venerdì le condizioni meteo sono previste in forte peggioramento sotto la spinta di fredde correnti in discesa dal Nord Europa che, tuffandosi nel Mediterraneo, daranno vita a un ciclone ricolmo di precipitazioni. Ecco, dunque, che prenderà vita una perturbazione dai connotati invernali in grado di scatenare intense piogge. Nelle prime ore di sabato le precipitazioni interesseranno il Nord, risultando nevose a bassissima quota, localmente anche fino in pianura su basso Piemonte ed Emilia occidentale. Successivamente, l’attenzione sarà puntata su tutte le regioni tirreniche del Centro-Sud e pure sulle due Isole Maggiori dove potrebbero verificarsi forti temporali con locali allagamenti a causa della tanta energia in gioco e degli intensi contrasti tra masse d’aria diverse.

Il meteo di domenica

Nella giornata di domenica il ciclone si muoverà verso Est/Sud Est, mantenendo una forte instabilità sulle regioni centro-meridionali e sulla Sicilia (versante tirrenico) dove saranno possibili altri rovesci temporaleschi. Sul resto dell’Italia, invece, avremo spazi via via più soleggiati, grazie ad una rimonta dell’alta pressione, anche se le temperature sono attese comunque in deciso calo, con valori fin sotto lo zero durante le ore notturne, anche in pianura.

Fonte: Ansa