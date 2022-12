Meteo: in arrivo picchi di caldo inusuali

L’anticiclone africano che sta lambendo il nostro Paese manterrà anche nei prossimi giorni delle temperature decisamente anomale con picchi di caldo inusuali su molte regioni.

Il tempo su scala europea

Su scala generale troviamo un’Europa centro-settentrionale letteralmente spaccata in due sul fronte meteo-climatico. Sulle terre più settentrionali troviamo il grande freddo e le profonde depressioni che mantengono un contesto perturbato e tipicamente invernale. Scendendo di latitudine e spostandoci invece verso il mare nostrum, troviamo un vasto campo di alta pressione di matrice africana che ci propone scenari praticamente opposti soprattutto sul fronte termico. Insomma, a conti fatti anche nei prossimi giorni il nostro Paese continuerà a vivere un’atmosfera che di invernale avrà davvero poco.

La giornata di oggi

In particolare, sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori del nostro paese, le temperature saranno destinate a fare un ulteriore balzo verso l’alto fino a raggiungere valori praticamente da Primavera inoltrata. Nel dettaglio, la giornata di oggi, sarà segnata dall’anticiclone africano che domina il tempo sull’Italia. Il cielo spesso coperto o nebbioso al Nord e sul Centro tirrenico con pioviggine in Liguria e occasionalmente anche sulla Lombardia, in Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Ci saranno possibili nebbie anche sulle valli dolomitiche e del Piemonte oltreché sulle coste ioniche calabresi in serata. Tempo soleggiato altrove con clima mite.

Fonte: Ansa