Messina, operaio muore travolto da una barriera jersey

Sono ancora da accertare le dinamiche dell’incidente in cui ha perso la vita un operaio sui cinquant’anni, questo pomeriggio in provincia di Messina.

La situazione

Era un dipendente della ditta Toto Costruzioni e si trovava a lavoro nell’area del viadotto Ritiro. L’uomo stava caricando una barriera New Jersey che, per cause ancora da accertare nel corso delle indagini della polizia, l’ha travolto uccidendolo sul colpo. L’azienda ha espresso il proprio cordoglio e ha spiegato che “le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento e la società si è già messa a completa disposizione delle autorità competenti”.

